2022年度青少年食品安全与营养健康科普教育活动收官

2月18日，“让成长更美好”2022年度青少年食品安全与营养健康科普教育年度收官活动在沈阳举办。当天，除了展示“十城百场”校园巡回科普和校外实践活动成果外，活动现场，还正式发布了2022年全新推出的“青少年食品安全与营养健康科普作品征集”活动获奖作品。小作品，大能量，从学习科普到传播科普，孩子们为自己播下“科学的种子”，并带动身边的同学和家人共同参与到科普行动中来。中国关心下一代工作委员会教育中心主任鲁天龙、中国健康教育中心科普部主任陈国永、百胜中国肯德基品牌总经理汪涛、百胜中国首席公共事务官王立志、食安在线总经理刘红兵等共同为沈阳地区的获奖学生代表颁发荣誉证书。

青少年食品安全与营养健康科普教育活动是由中国关心下一代工作委员会教育中心主办、中国健康教育中心技术指导、食安在线承办、百胜中国及旗下肯德基品牌公益协办。本活动围绕“让成长更美好”主题，在过去一年走进重庆、厦门、徐州、珠海等10个城市90多所学校，深入到当地肯德基食安营养科普主题餐厅，通过科普讲座、手册展板、科学实验、社会实践等丰富多彩的形式开展科普教育，引导同学们关注食品安全，提高营养健康意识。2022年全新推出的青少年食品安全与营养健康科普作品征集环节，不仅展现了青少年的学习成果，还实现了科普知识与青少年双向互动模式的升级。

多方凝心聚力 “让成长更美好”

青少年时期是身体发育的关键期，青少年的健康成长关系着国家和民族的未来。近年来，随着《“健康中国2030”规划纲要》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等法律法规和政策文件的颁布实施，社会各界对青少年的食品安全与营养健康重视程度日益提高、话题热度持续升温。

中国关心下一代工作委员会教育中心主任鲁天龙表示，持续提升此项活动与青少年的适配度，用学生喜闻乐见的方式获取健康知识、提升健康意识，是活动的特色。兔年已经来到，随着今天2022年度活动的完美收官，新一年活动的筹备工作也即将全面开启，合作各方将凝心聚力，促进越来越多青少年积极参与，助力青少年健康成长。

中国健康教育中心科普部主任陈国永表示，推进健康中国建设需“共建共享”，全社会参与，倡导“每个人都是自己健康第一责任人”的理念。儿童青少年处于健康生活方式养成的关键时期，通过健康教育，使孩子们掌握健康知识，养成健康行为和生活方式，这将使他们终身收益。本次活动关注儿童青少年这一重点人群，聚焦营养安全这一重点内容，非常有意义，也取得了很好的效果。希望活动继续开展下去，也希望全社会更加关心关注儿童青少年健康教育工作。

百胜中国肯德基品牌总经理汪涛表示，长期以来，百胜中国及旗下肯德基与各兄弟品牌一直把保障食品安全作为第一要务，致力于为消费者提供安全、营养、健康的高品质食品。肯德基已连续7年参与支持该活动，在此过程中，看到青少年通过肯德基餐厅的创新实践、物流中心或上游供应商的参观学习，增加了食品安全知识，培养了健康生活理念。

从学习到传播 青少年科普活动实现双向互动

2022年，首次推出的“青少年食品安全与营养健康科普作品征集”活动共计收到1200多幅作品。专家和各方代表从科学性、趣味性、可读性等方面进行评定，最终选出了100多幅优秀作品。征集活动鼓励同学们学以致用，通过手抄报、漫画等青少年擅长的方式，创新科普主题作品。一幅幅生动的作品，满溢着孩子们“小宇宙”里对食品安全和营养健康知识的独特见解。此次获奖的画作将在中国关心下一代工作委员会教育中心官方网站的专题区域展示，以鼓励和引导更多同学积极参与到活动中来。

活动现场，沈阳的青少年代表也用一场生动形象的儿童有声剧，讲述了发生在自己身边的食品安全与营养健康故事。他们结合自己学习到的专业知识，用引人入胜的剧情和精彩的表演获得了在场嘉宾的好评。近两年来，各地呈现出的青少年食安主题特色表演，也充分展现了在传承与创新中，青少年从科普知识的学习者成为传播者。

从校内到校外 科普教育与实践探索相结合

青少年食品安全与营养健康科普教育活动，持续采用线上线下相结合的方式开展。今年“空中课堂”的科普讲座内容进一步丰富，学校可自主选择最适合自己的科普主题，最大程度满足不同地区学校、不同年龄段学生的差异化科普需求，这也是“空中课堂”颇受同学们欢迎的重要原因之一。同时，为了让青少年更生动参与、更立体体验，活动继续走进各地肯德基餐厅，通过后厨探秘、食安小课堂、营养膳食DIY、互动游戏等形式，为青少年或亲子家庭提供特色体验和创新实践。

收官活动当天，大家参观了位于沈阳星摩尔的肯德基食安营养科普主题餐厅。该餐厅打造了一个沉浸式的体验空间，展示了白羽鸡现代化养殖和营养价值，呈现百胜供应链在食材保鲜及仓储运输的科学管理。餐厅的讲解员均由定期招募青少年担任，通过他们将科普知识分享给更多的同龄人。

据了解，自2016年项目启动以来，青少年食品安全与营养健康科普教育活动聚焦青少年健康成长需求，积极开展形式多样的食品安全和营养健康知识宣教活动。截止目前已累计在全国67个城市，举办科普教育活动总计670余场，线下活动直接参与人数累计38万以上。活动以其内容丰富、形式多样的特点，在所到之处，广受青少年及家长的欢迎。