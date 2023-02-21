莫道智齿无用，搬家补位有功（老病新治）

本报北京电 （记者熊建） 器官移植大家并不陌生，但牙移植您听说过吗？拔牙后，不再只有镶牙、种牙两种选择，而是可以把自己的智齿移植过来“补位”。近日，北京同仁医院口腔科主任林江教授带领团队成功实施了数字化3D打印辅助的微创自体牙移植术。患者术后1月复查，在经历了春节期间大餐“洗礼”后，移植牙稳固，咀嚼功能逐渐恢复，智齿成功“搬家”。

患者是23岁的马女士，左下后牙反复肿痛5年，近期症状加重来到口腔科就诊，因龋齿造成髓底破坏穿通无法保留，需要拔除。

林江根据患者病情提供了两种治疗方案。一是拔除患牙和邻近的无功能智齿后进行常规的种植义齿修复，治疗费用将近2万元。二是拔除患牙，将无功能的智齿移植至缺牙区，费用仅为4000余元。

种植牙由于不损伤邻牙，咀嚼功能恢复良好，异物感小，成为目前牙齿缺失修复相对理想的选择。但是商品化的种植体价格昂贵，而且由于非自体植入物的种种缺陷，难以比拟天然牙，探索新型牙齿修复方式成为国际口腔临床诊疗研究的热点。比较理想的种植牙是自体再生牙，但目前技术尚不成熟而且成牙周期较长，真正用于临床还有很长路要走。

无功能的第三磨牙（智齿）的器官移植技术克服了上述缺点，具有花费少、无排斥、无需生长周期等优点，成为可预期的种植替代治疗方案。但牙齿器官移植存在一个世界难题，就是怎样解决供体牙个性化的牙根形态和受植区域窝洞的匹配问题。因为磨牙牙根的形态变异度极大，常规的器械和技术无法完成精准的种植窝洞预备，从而限制了这项技术的应用。对此，同仁医院口腔科突破技术瓶颈，在医务处的支持下，2022年完成微创自体牙移植术院内新技术立项。

自体牙移植技术聚集了目前大部分口腔科先进治疗技术，如微创牙拔除技术、整体牙周治疗技术、牙槽骨和牙周组织再生技术、数字化导板技术和种植技术等。林江组织口腔各亚专科专家进行术前讨论，通过计算机模拟解决多个手术的难点，最终确定采用数字化辅助技术，利用3D打印技术制作出智齿的模型，拔除龋坏的牙，在改良多孔数字化导板引导下精准调整空缺位置，给智齿一个合适的“新家”，再微创完整地拔除智齿，快速植入，随后进行弹性固位。

自体牙移植相比传统的修复方式更加舒适稳固，不需要磨损天然的牙体组织。自体牙移植比种植牙生物相容性好，患者花费成本降低达80%，复诊次数少。口腔科团队凭借着科学的治疗方案、精湛的操作技术、丰富的临床经验及密切的MDT协作，为饱受缺牙煎熬的患者带来了健康福音。