外卖员参与守护舌尖安全（倾听）

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党的二十大报告提出：“完善社会治理体系。健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能。”

近来，多地市场监管部门创新推出食品安全监管新举措，让外卖骑手担任食品安全监督员，激发多元社会力量共同参与食品安全治理，更好守护“舌尖上的安全”。

民以食为天，食以安为先。如今，越来越多的消费者选择点外卖解决日常饮食需求，这对餐饮行业食品安全提出了更高要求。不少地方探索聘任外卖员担任食品安全监督员，将外卖骑手纳入食品安全治理体系，实现食品安全社会共治与基层社会治理的同向发力。

外卖骑手如何监督食品安全？对餐饮行业监管会产生怎样的影响？记者在多地进行了采访。

持证上岗，外卖骑手变身食品安全监督员

“叮咚！”接到订单，戴好头盔，骑上摩托，山东省禹城市的外卖骑手杨硕驾轻就熟地奔向取餐点。抵达时，商家已经将外卖打包完毕，杨硕习惯性地走进厨房，看一眼环境卫生。

外卖骑手还能进出商家厨房？“看，有这个。”杨硕笑着拍了拍胳膊上的红袖章，现在，他“解锁”了新身份——禹城市的食品安全监督员。

2022年8月，禹城市拓宽食品安全社会监督渠道，健全食品安全社会共治制度，充分发挥外卖骑手“食安哨兵”作用，选拔第一批30名外卖小哥聘为食品安全监督员，同时颁发聘书和红袖章。

“外卖小哥佩戴红袖章后，可进入商家后厨查看食品加工制作、环境卫生、清洗消毒等情况，现场纠正食品安全违法违规行为，并可向市场监管部门进行反馈。”禹城市市场监管局局长刘保萍介绍。

不仅是禹城市，全国不少地区都推出了类似的食品安全监管新举措。

2022年8月，四川省宜宾市在全市选任外卖配送行业食品安全义务监督员，负责监督市区内第三方网络餐饮服务及外卖配送行业食品安全，并对监管工作提出意见建议，先后选任市级监督员36名、县级监督员298名。

这些外卖小哥在配送过程中，一旦发现餐馆后厨脏乱差等食品安全隐患问题，可以及时拍照，向属地市场监管部门联络员进行举报，为食品安全社会共治提供助力。

江苏省苏州市吴江区去年也聘任了10名外卖骑手担任食品安全社会监督员。“外卖餐饮店量大面广，尤其很多没有堂食只做外卖的餐饮店，通常开在隐蔽偏僻的街巷里，市场监管部门很难对其进行系统有效的监管。外卖骑手每天要与餐饮商家打交道，让他们当食品安全监督员最合适不过。”吴江区市场监管局党委委员、食品安全总监吴斌说。

“外卖小哥当食品安全监督员具有天然优势。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示，外卖小哥的监督会进一步增强执法的针对性和准确性，同时可倒逼商家从源头采取措施，做好食品安全保障。

某外卖平台食品安全负责人认为，这项新举措凸显了监管的开放多元，能够有效实现食品安全社会共治，打通食品安全宣传教育、社会监督、服务群众“最后一公里”，创新食品安全社会共治新机制。

加强培训，多元激励提升骑手积极性和专业性

杨波是宜宾市叙州区的一名外卖骑手，每天中午时分最忙碌。与其他外卖骑手进店直接拿走外卖不同，杨波会仔细检查外卖包装，查看店里的卫生环境。“作为食品安全义务监督员，每次取餐我都要看看餐馆里的卫生环境，顾客如果对餐馆有投诉，我也得将投诉意见搜集起来。”

在一次送餐中，杨硕发现一家提供凉菜的饭馆没有按规定操作，便随手拍下问题反馈至当地市场监管部门。他的“火眼金睛”是在培训中练就的。培训中他了解到，因凉菜保质期短，夏天容易滋生细菌，需要有独立的操作间。

当前，不少地区先行先试、大胆探索，不断提升服务意识、管理效能，沉淀出不少有益的经验、有效的做法。

禹城市开展食品安全监督员聘任上岗培训会，为外卖骑手详细讲解监督流程，普及食品安全法、网络餐饮服务食品安全监督管理办法、餐饮服务通用卫生规范等，提升外卖员食安相关的知识与技能，以帮助他们更好地发现问题。

“禹城市专门出台规定，对食品安全监督员进行积分管理，举报奖励越多，积分也就越高，并与评奖评优挂钩，有效调动了骑手积极性。”刘保萍介绍。

在宜宾市，担任食品安全监督员的外卖员，都需要参加监管部门组织的食品安全法律法规和业务知识培训。杨波已经接受了3次培训。他说，以前只知道查看餐饮服务人员有没有健康证，通过培训了解到还要看健康证时效，看餐饮店卫生许可证，监督越来越细致。

宜宾市市场监管局安全总监黄宇介绍，当地还完善了相关考核评比机制，食品安全义务监督员聘期结束后，会根据工作情况给予考核。合格者优先参与宜宾市外卖配送行业“金骑士”评选，不合格者就不再续聘。

苏州市吴江区对外卖骑手开展了食品安全共治共管业务培训，为外卖骑手们现场讲解证照公示、明厨亮灶、文明餐桌等食品安全监管知识。吴江区外卖配送行业党委副书记周栩介绍，为了提高监督效率，区里还建立了“菜单式”工作联络机制，监督员们通过小程序上传视频、图片、文字等信息，就能实现监督“一键直达”，市场监管局工作人员收到后会立即进行反馈。

成效初显，“微力量”纳入基层治理体系

前不久，苏州市吴江区外卖骑手小程赶到盛泽镇某外卖餐饮店取餐时，发现后厨卫生状况不容乐观，马上拿出手机将现场拍摄下来，发给了吴江区市场监管局盛泽分局执法队员。一小时后，执法人员就来到这家店突击检查，查证属实后，当场做出了警告处罚。

“能为食品安全出一份力，非常有成就感。更重要的是，通过监督，外卖商家更规范了，生意更好了，我们的订单也会更多，形成良性循环，大家都能从中获益。”小程说。

“形成良性循环”道出了这项创新探索的生命力所在。据介绍，去年12月10日，禹城第二批20名食品安全监督员经过培训已上岗，目前正在培训第三批。“未来，这支监督队伍力量将日益壮大，形成社会监督、行业监督、行政执法监督三方合力，进一步提高外卖餐饮业整体食品安全水平。”刘保萍说。

外卖骑手监督食品安全的做法在多地已初显成效。但在实施过程中，也发现了一些问题。

举报内容有局限。苏州市吴江区市场监管局食品安全协调科负责人凌燕说，在统计外卖骑手参与的食品安全监督案例时发现，举报内容基本与环境卫生相关。“外卖骑手不是专业执法人员，无法发现‘违法添加’等更专业更深入的问题。”凌燕坦言。

监督队伍需扩容。多地受访监管部门工作人员表示，外卖商家千千万，现有的监督员数量还远远不够，只有发动更多的外卖骑手参与进来，才能更好发挥优势，让“微力量”融入治理体系。

为促进这项新探索、新举措行稳致远，上海市消保委副秘书长唐健盛建议，守护食品安全应远近兼顾、综合施策，让外卖监督员这股新生力量更好融入行政监管、行业自律、社会监督的协同共治大格局中。

“食品安全关键还是餐饮企业要诚信守法经营。”陈音江建议，有关监管部门要不断创新监管方式方法，采用与网络餐饮实际情况相匹配的先进技术手段，提高监管能力水平，为消费者守护好“舌尖上的安全”。

《 人民日报 》（ 2023年02月21日 07 版）