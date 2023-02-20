人民健康“五进”关爱服务计划走进朝阳区金盏乡

为学习贯彻党的二十大精神，深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式，不断满足大众健康新需求，2月17日，由健康中国行动推进委员会办公室指导、人民健康主办的人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进北京市朝阳区金盏乡。活动现场设置了主题科普讲座、名医健康咨询、沉浸式健康生活服务体验等环节，以多种形式为金盏乡政府机关职工、企事业单位工作人员和公安民警提供健康关爱，帮助他们形成健康的工作生活氛围。

主题科普讲座答疑解惑

科普讲座现场

感染新冠病毒后的健康管理，是大家普遍关注的热门话题。活动现场，首都医科大学附属北京天坛医院感染科主任王宝增围绕“新冠病毒日常防控”进行了主题宣讲，从理论、实践等方面对感染性疾病进行了详细介绍，在场人员聚精会神，认真聆听。在提问互动环节，王宝增就大家普遍关心的失眠、干咳不止、乏力等“阳康”有关问题进行答疑解惑，帮助大家掌握更多的防控保健知识。专业细致的科普讲解，引得观众点头称赞。

名医健康咨询备受关注

本次活动安排了名医健康咨询项目。北京市海淀区甘家口社区卫生服务中心副主任医师张茹、首都医科大学附属北京中医医院内科主任医师李博围绕高血压、高血脂、胃炎等常见健康问题进行了诊疗。

张茹介绍，前来问诊咨询的不少人员存在血压、血脂等问题，究其原因，主要是其饮食不当、吸烟、熬夜等不良生活习惯所致。

“经常熬夜加班的职业群体，大多存在腰椎、慢性胃炎、失眠心慌等健康问题。”李博建议，首先，要规律饮食，放慢进食速度，避免造成胃部损伤；其次，注意加强锻炼，工作之余可以适当练习健身操；第三，要增强健康意识，定期进行身体检查。

健康咨询现场

活动中，医生们为前来咨询问诊的人员进行了认真细致地检查，耐心询问他们日常习惯及身体状况，并针对症状做出专业性分析。

“这样的义诊活动真是造福百姓呀。”“在单位就能免费询医问诊，不用自己大老远地跑去医院，这样贴心的健康服务真的非常赞！”“我一直存在血压方面的问题，由于工作忙没时间去医院，多亏咱们这次义诊活动，让我有机会解决自己的健康问题。”就诊室门口等候的问诊人员说。

此次活动得到在场职工的一致好评，他们纷纷表示，参加义诊活动不仅对自己的健康状况有了进一步了解，更感受到了来自社会的关怀和照顾。活动得到了北京市公安局朝阳分局的大力支持和肯定。分局工会工作人员表示：下一步，分局工会将以此次专场活动为先导，把分局党委的关心关爱逐步推广至局属各单位，持续提升民警健康素养、增强民警美好生活获得感。

沉浸式互动体验趣味十足

“各式高科技健康产品太神奇了吧！”“今天体验了科技健身镜，寓教于乐的健康服务真不错。”集学习、互动、体验、实践为一体的沉浸式健康生活互动区，汇聚了健身镜、消毒湿巾机、健身设备、AED、眼底照相机、空气净化器等健康生活产品，以及智慧中医评估车、体脂秤、体检一体机、家庭常用药箱等琳琅满目的健康管理产品。由智慧大屏组成的科普答题竞赛、人民好医生视频问诊活动互动感满满，吸引了广大职工的踊跃体验。

职工们现场体验

智慧中医健康状态评估车作为活动的一大亮点，受到大家的喜爱。活动现场，广大职工排队簇拥，迫不及待想要体验高科技带来的智慧医疗服务。

营养膳食是很多人非常关心的健康话题。活动现场不仅通过营养膳食宝塔展示了健康饮食相关知识，还开展了健康生活用品的现场体验。生动形象的展区引来食堂工作人员的驻足感叹：“营养膳食宝塔展示模型真不错，直观展示了推荐的膳食比例，我们也想在职工食堂放一个。”

据有关负责人介绍，接下来，人民健康将继续联合有关部委、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织等，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续推进开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，助推各地各单位“我为群众办实事”常态化、长效化。