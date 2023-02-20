2022公立医院高质量发展经验总结交流会在渝举办

“以人民健康为中心，深入推进公立医院高质量发展工作，不断为推进健康中国建设作出新的更大贡献。”2月18日，由人民健康联合重庆市卫生健康委主办，重庆市医院协会、重庆市医科大学附属第一医院协办的“2022公立医院高质量发展经验总结交流会暨典型案例发布仪式”在重庆举办。会上发布了“2022全国公立医院高质量发展典型案例”，全国各地80个医院案例入选。同时，“2023公立医院高质量发展典型案例征集展示活动”正式启动。

“公立医院高质量发展需要高水平人才队伍的支撑。”重庆医科大学党委常委、副校长袁军在致辞中介绍，作为培养医疗专业人才的摇篮，近年来，重庆医科大学在培养专业医学人才，助力公立医院高质量发展方面开展了一些有效探索。一是着眼长远，引进人才与培养本土人才并重；二是深化开放合作交流，推动医学教育国际化发展。未来，重庆医科大学将加强与全国教育机构和医疗机构的交流合作，持续深化高水平医学人才培养工作，助力公立医院高质量发展。

国家卫生健康委医政司副司长李大川在视频致辞中表示，加强地区间和医院间的经验分享和交流，对于凝聚发展共识，助力高质量发展具有积极意义。他建议，要充分认识新征程上推进公立医院高质量发展的深刻意义，要全面贯彻、加快落实公立医院高质量发展的各项任务要求，要及时总结推广典型经验，发挥好先进典型的引领示范作用。切实增强主动意识、能动意识和责任担当，以人民健康为中心，深入推进公立医院高质量发展工作，不断为推进健康中国建设作出新的更大贡献。

重庆市卫生健康委党委委员、副主任邓莉说，重庆市始终把把人民健康放在优先发展的战略位置，纵深推进公立医院综合改革，公立医院逐步迈上高质量发展轨道。希望通过本次交流会，全市公立医院能开阔眼界、增添动力，争取在国家级试点项目中干出亮点，在编制、人才、科研、信息化等改革创新中趟出新路，在促进医疗、医保、医药协同发展和治理中取得实效，为公立医院高质量发展贡献更多的重庆经验。

四川省卫生健康委党组成员、副主任、一级巡视员宋世贵在大会上作了主题为《五位一体多措并举，四川持续推进公立医院高质量发展》的发言。他介绍，近年来四川以深入贯彻落实国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》为契机，激发发展动能，提升发展实效，丰富发展内涵，铸牢发展根基，充分发挥公立医院在医疗服务中的主体作用，不断推动公立医院“三个转变”“三个提高”，全省公立医院高质量发展取得了阶段性成效。

“发展为了人民，发展依靠人民，发展成果人民共享。”清华大学医院管理研究院常务副院长、人民健康公立医院高质量发展研究中心首席专家张宗久说，建设高质量发展的医疗服务体系是实现健康中国建设的重要手段之一。近年来，很多医院在改善服务方面做了很多工作，两个三年的“改善医疗服务行动计划”成为一张优秀的名片。通过改善医疗服务，将医疗服务向基层延伸，提高专科救治能力，提升医院运转效率，以优质医疗体系建设促进患者就医体验提升，将连续性的健康保障服务作为学科体系建设的外推力，进一步实现以人民健康为中心的建设发展目标。

重庆医科大学附属第一医院党委书记许平在大会作了主题为《党建引领医院高质量发展实践与探索》的分享。他介绍，为将重医附一院建成人民满意的具有中国特色的世界一流医院，医院党委制定了三步走高质量发展战略规划。通过实施“九大工程”，“促进党建和业务深度融合”等措施，加强党建引领、学科建设、人才培养、信息化建设以及创新管理，不断推动医院高质量发展。

国家卫生健康委医管中心质量评价处副处长张竞由说，当前，公立医院发展已经从量的积累转向质的提升，必须把发展的着力点放到提升质量和效率上。近几年公立医院绩效考核数据显示，公立医院临床诊疗和服务能力有所提升，诊疗病种覆盖范围逐年增加，医疗服务广度进一步拓展，医疗质量和安全水平稳步增强。国家卫生健康委医管中心正在探索基于数据的“病种-医师-专科-医院-区域-国家”的“整合型”评价体系，更加充分发挥数据评价的作用，通过数据变化发现问题、破解难题。

国家传染病医学中心（北京）主任、北京地坛医院院长金荣华作主题为《国家医学中心建设实践与探索》的演讲时说，“十四五”期间要强化医疗服务体系布局，而国家传染病医学中心就承担了“高峰”的任务。为更好向研究型、创新型、智慧型医院转型，地坛医院提出“一核一主一创，两模三策四提升”战略目标，依托新技术和手段，做强优势学科，持续提升医疗质量，构建互联网医疗生态，以人才发展带动学科能力提升，以数据赋能引领和推进行业高质量发展。

“推进世界一流医院建设要重视医疗质量、创新引领以及患者体验等要素。”四川大学华西医院院长李为民在大会进行了《临床转化创新推动学科高质量发展》的主题交流，介绍了华西医院在推进医院高质量发展方面的相关经验。他说，华西医院以科技成果转化“九项政策”、学科建设“六大方略”、“专兼职科研队伍建设”“搭建医研一体科研平台”等措施为着力点不断推进医院高质量发展并取得了一系列成果。

国家卫生健康委卫生发展研究中心主任、党委书记付强在下午的主题演讲中分享了他对于公立医院高质量发展的新思考。他认为，高质量发展最核心的是调整医疗服务和健康服务的供给结构，由“高质量需求”推动高质量发展。此外，还需要“高质量支撑”，包括社保支撑、科技支撑、人才支撑和创新支撑等。此外，公立医院高质量发展要对标中国式现代化，抓好站位、方位、定位、换位、落位、到位，坚持全局性和系统性。

国家卫生健康委医院管理研究所医疗信息化研究部主任舒婷在主题为《智慧医院助力公立医院精细化管理》的分享时说，近年来的政策文件反映出，国家对医疗机构的数据应用越来越重视。智慧医院有三大目标：高质量的临床结果，高效率的医院管理，满意的患者体验。这离不开精细化管理的目标引领。现代化医院管理者要有信息化思维，做好智慧医院规划。

四川大学华西第二医院院长刘瀚旻作了主题为《国家区域医疗中心建设研究》的分享。他认为，国家区域医疗中心是国家卫生健康研究与实践体系的重要组成部分，深刻理解并把握国家区域医疗中心建设的本质，是完成国家“双中心”建设战略的前提。他以四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院(眉山市妇幼保健院)的建设为例，分享了区域医疗集团建设的思路和经验。

国家卫健委医院管理研究所DRG-PPS课题项目技术指导专家陈浦兰在《战略决策管理赋能医院高质量发展》主题分享中说，数智分析正成为医院高质量发展的推动力，在构建医院数字化运营体系建设、战略决策实施路径以及DRG支付下医院学科发展矩阵图等方面发挥着重要作用。例如，通过精细化的分析去判定要不要增加床位、增加人、增加收治或者减少收治。每一个管理者都应该学会获取数据、分析数据、应用数据。

大会设置了三场圆桌论坛，邀请相关主管部门负责人、医院管理者代表和专家学者，围绕相关主题进行深入交流。

人民日报高级记者白剑峰，重庆医科大学附属第一医院党委副书记、院长罗勇，吉林大学第二医院院长秦彦国，北京医院副院长杜元太，浙江大学医学院附属邵逸夫医院常务副书记、副院长黄昕，吉林大学第一医院副院长于家傲围绕“国家高水平医院建设实践与探索”展开探讨交流。

重庆市中医院副书记唐玲，重庆医科大学附属第一医院副院长张丹，重庆医科大学附属巴南医院院长唐学文，四川大学华西第二医院党委副书记、纪委书记陈大鹏，西南医科大学附属医院副院长吕沐瀚，遂宁市中心医院党委书记陈亮，一起分享了“建设智慧医院 助力高质量发展”方面的医院实践与思考。

重庆医科大学附属第一医院副院长吕富荣，重庆市人民医院院长张华，浙大医学院附属口腔医院党委委员、副院长朱赴东，江苏省人民医院重庆医院执行院长王俊宏，重庆大学附属涪陵医院党委书记王朝永，重庆市忠县人民医院党委副书记、院长黄大勇聚焦“持续改善医疗服务 提高群众就医满意度”出谋划策。

下午四场平行论坛同步进行，分别围绕“‘双中心’引领 助力健康中国建设”“地市级公立医院高质量发展实践与探索”“加强专科能力建设 推进公立医院高质量发展”“科研创新转化 助力医院高质量发展”四大主题，邀请相关部门负责人、公立医院管理者代表、专家学者及产业代表，共话高质量发展。

会上还公布了“2022全国公立医院高质量发展典型案例”名单，部分医院代表在现场接受授牌。同时，“2023公立医院高质量发展典型案例征集展示活动”在会上宣布启动，将面向全国各级公立医院征集相关案例。