电话推销扰民问题如何治理（百姓关注）

汽车保险离到期还有好几个月，保险公司的推销电话就一个接一个响个不停；明明已经对房屋中介的推销电话说了“不需要”，但还是每天都能接到同样内容的电话；一些金融机构的推销电话，诱人的利益背后实则暗藏风险……生活中，不少人都有过被各式各样推销电话骚扰的经历，虽然采取技术手段屏蔽了一些号码，也向有关部门反映过、投诉过，但往往收效甚微。

近年来，推销电话扰民问题已成为公众反映强烈的社会问题之一。保险理财、信用卡办理、教育培训、房地产销售等往往是推销的主要领域，且绝大部分电话在拨打前都没有得到消费者的同意或请求。

“去年6月，我接到一家教育培训公司的电话，向我推销提升学历的课程。我明确表达了不需要，但对方还是不断打过来，有时候一天两三个电话。我把对方号码拉黑后，他们竟然通过欺骗的手段加了我的微信，继续推销。”山西运城市读者郑先生说，自己从来没有在这家公司留下任何联系方式，也不清楚他们是通过什么渠道得知自己联系方式的。

目前，市场上大部分手机都有骚扰拦截功能，但仍然有不少漏网的骚扰电话。“有些金融、保险机构，促销和办理业务用同一个电话号码，如果开启拦截的话，就怕紧急情况下接不到业务电话，导致损失。所以，每次看到这些号码都不得不接，确定是推销电话后，再挂掉。”天津读者杜女士说，其实接到的大部分都是推销电话，但还是每次都得接，这让她很无奈。

电话营销成本低、范围广、效率高，一些公司对这种营销方式较为青睐。但电话营销与骚扰电话的边界在哪里？对此，北京市律师协会消费者权益专业委员会副主任、北京天驰君泰律师事务所高级合伙人饶伟律师表示，虽然目前法律上没有对“骚扰电话”给出明确定义，但结合民法典、消费者权益保护法等的相关规定，未经消费者同意或者请求，或者在消费者明确表示拒绝的情况下，仍拨打推销电话或发送商业信息，即构成骚扰电话。

“骚扰电话主要侵犯了消费者的隐私权。民法典中明确规定，任何组织或者个人不得以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁。除此之外，骚扰电话的内容还可能侵犯消费者的名誉权等其他人身权利。”饶伟说。

针对骚扰电话扰民的情况，各地各部门都采取了一些举措，比如联合开展综合整治骚扰电话专项行动，约谈电信、移动、联通三大运营商开展行政指导等。但消费者关于骚扰电话的投诉量仍然居高不下。据工业和信息化部发布的2022年第四季度电信服务质量情况显示，12321受理中心当季受理关于骚扰电话的投诉6.3万件，受理关于垃圾短信的投诉共计4.3万件。

“在整治骚扰电话方面，运营商应该承担起基本责任，可以从技术、管理等各个层面去探索，比如强化主叫号码鉴权，采用云计算、大数据等技术手段，提升骚扰电话识别和拦截能力、做好骚扰电话溯源核查工作。收到用户投诉后，要及时按照电信管理机构的规定，采取措施。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江说，监管部门也要畅通群众举报途径，方便消费者投诉举报，并从群众举报中及时发现执法线索，通过技术手段增强监管能力水平，加大监管执法力度。“监管部门要对骚扰电话举报投诉、违法违规问题、媒体曝光造成恶劣影响的事件追根溯源，有案必查、查实必罚。对因骚扰电话问题受到行政处罚的企业，要及时将其纳入电信业务经营不良名单，并向社会公布。”陈音江表示。

还有读者提到，除了立法机关、行政机关、电信企业需要在减少制止骚扰电话方面不断努力外，消费者也应当积极维护自身权益。“消费者要注意提升个人信息保护意识，尤其是在网络注册账号、留下联系方式等信息时，注意个人信息用途，养成非必要不提供的良好习惯。此外，还要注意隐私条款或者协议内容，看清楚勾选协议内有关个人信息使用权限等内容。”陈音江表示，经营者也要尊重消费者合法权益，以合法合规合情合理的手段推广自身产品与服务。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 07 版）