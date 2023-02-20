提高医学科创质量 促进成果落地转化

2月18日，由人民健康联合重庆市卫生健康委主办，重庆市医院协会、重庆市医科大学附属第一医院协办的“2022公立医院高质量发展经验总结交流会暨典型案例发布仪式”在重庆举办。在主题为“科研创新转化 助力医院高质量发展”的平行论坛上，多位专家就医学科技创新成果如何转化，医学科技成果转化的趋势、痛点、方案等相关话题展开了讨论与交流。

在题为“医疗器械创新成果跨学科特点与职务发明权属判定初探”的主旨演讲环节，海军军医大学科技成果转化办公室副主任、医疗创新概念验证室主任张健东说：“医学科技创新需要精准施策和持续发力。”在张健东看来，满足未被满足的临床需求是医学科技创新的出发点也是落脚点。聚焦到医疗器械领域，临床医护人员在医疗器械创新中发挥的价值近年来逐渐被认识，但医疗器械跨学科创新的特点决定了其必然要与“工”紧密合作才能结出真正的成果。历史经验表明，医学进步很大程度上依赖于工学的发展，医学和工学犹如车之两轮、鸟之两翼，共同推动了医疗器械的发展。关于职务发明，张健东认为由于医疗器械创新跨学科特点，医护人员和医院对外开展合作是必然选择。但产学研合作中合规、权属、侵权等风险在近年呈高发态势。有条件的医院可以借鉴国际医疗创新先进理念，设立技术经理人制度、建设概念验证平台，提供涵盖工、法、商、管等多学科交叉、体系化支撑的创新服务，以提高成果质量、降低转化风险。

四川大学华西医院-四川西部医药技术转移中心主任雷娟对医学科技成果转化的华西实践进行了分享。她介绍，做好医学科技成果转化的前提是做好政策研究。《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》指出要支持公立医院牵头或参与联合建立研发机构、科研成果转移转化中心。四川大学华西医院建立了医药创新全链条的技术服务平台，并从组建技术转移团队、运营成果转化基金、建立新型研发机构、建设概念验证中试平台、提供重大项目技术转移全流程服务等5个角度发力。雷娟表示，在华西医院的指导下，医药技术转移中心在早期项目评估、概念验证、知识产权运营、后期临床研究，投融资规划、合同谈判等方面搭建平台，做专业的“技术经理人”，促进医学科技成果落地。

与此同时，中国医学创新联盟执行秘书长张宁对医学科技成果转化的趋势、痛点和对策进行了解读。张宁认为，当前医学科技成果转化的趋势有以下五方面：一是医学成果转化已从国家层面的政策呼吁逐步转变为政产学研的创新合力；二是医生和医疗机构在医学创新中的价值正在逐步验证和强化；三是国内医学创新模式正逐渐向临床和医工融合转变；四是医疗机构的专科创新成果转化已经逐步探索出明确路径；五是对标国际、持续创新是一流研究型医院的必然选择。关于医学科技成果转化的痛点，张宁总结为一方面医学创新成果转化链条漫长，需要专业化、系统化支持；另一方面医疗机构成果成熟度需要进一步完善，同时医学成果转化人才缺乏。张宁建议，要从形成共识及指引、建设指标体系、构建系统、培养人才和开发成果转化工具等多维度系统推进科技创新成果转化工作。

无锡市人民医院欧洲自然科学院院士陆培华带来了主题为“将科技创新转化为高质量发展‘最大增量’”的演讲。陆培华说，巨大的创新成果可能源于一个很小的想法。他从自己的相关临床经验出发分享了创新的7个“灵感源泉”，即从专利来创新、从科研论文来创新、从病人的抱怨来创新、从不成功的临床治疗来创新、从避免繁琐来创新、从降低成本来创新、从提高病人就诊体验来创新。“预防乳腺癌的方式可能是一款内置传感器的内衣，保障术后康复训练良好进行的设备可能是一枚鞋带上的计步器。”陆培华总结，需求决定研究方向，未被满足的需求是创新萌生的温床。

在由重庆医科大学附属第一医院綦江医院、重庆市綦江区人民医院党委书记王江主持的“医疗机构推动科技成果转化的现实路径”主题研讨环节，与会专家展开深入交流，并就地市级公立医院如何开展科技成果转化、如何深入挖掘临床需求、如何培养临床医生发现问题的理念及科研毅力等方面提出建议。