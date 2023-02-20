让老字号不断焕发新生机（人民时评）

老字号具有很高的经济、文化价值，是弥足珍贵的自主品牌。前不久，商务部等5部门联合印发了《中华老字号示范创建管理办法》，释放出推动老字号创新发展、促进品牌消费的积极信号。

消费是最终需求，也是经济增长的重要拉动力。当前，老字号广泛分布在食品加工、餐饮住宿、居民服务等多个领域，全国老字号年营业收入超过2万亿元。今年春节假期，老字号餐饮外卖消费同比增长13.5%，拉动商务部重点监测零售企业销售额同比增长6.8%。可以说，擦亮老字号这块“金字招牌”，不仅对增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景等具有重要带动作用，而且有助于把扩大消费同改善人民生活品质有机结合起来。《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》明确提出：“打造中国品牌，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌。”在此基础上，《办法》对示范创建的总体要求、基本条件、申报认定、动态管理等作出了明确规定和要求，为推动老字号实现高质量发展提供了重要的政策指引。

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。老字号的优势在于“老”，出路在于守正创新。顺应消费升级趋势，加快创新发展，不断提升老字号经营效率、管理水平，才能更好满足人民群众对美好生活的需要。如今，越来越多的老字号，借助新平台、新技术焕发新活力。有电商平台数据显示，春节期间关键词“老年货”搜索量上升120%。为更好实现规模发展，一些老字号企业引入外部力量，完善现代企业制度，利用多层次资本市场做大做强。定准群众认同、市场认可的调子，老字号们创新讲好品牌故事、搏击市场蓝海，开辟的是新领域新赛道，塑造的则是发展新动能新优势。

质量强则品牌强、企业强。老字号的产品质量，很大程度上决定了品牌竞争力。在东北制药102分厂小容量制剂生产线A上，所有药品都要经历“拍照”及红外检测、高压放电检漏等流程；上海黄浦区融合计量、认证认可、检验检测、质量管理、品牌、商标、知识产权等要素资源，为老凤祥等老字号企业提供质量基础设施“一站式”服务。各地实践表明，促进老字号品牌的持续成长，提升产品和服务质量是关键。《办法》出台后，有关部门表示将大力推动老字号企业建设全员、全要素、全过程、全数据的新型质量管理体系，引导老字号企业积极开展质量提升行动。着力突出标准引领，加强全面质量管理，强化质量监管执法，我们才能以质量跃升促进品牌持续发展，打造更多中国精品和“百年老店”。

老字号承载着丰富的生活和文化记忆，创建不易，维护更难。在市场竞争、政府监管、全社会共同监督中，相关经营主体要努力创新，发掘品牌价值，拓展更大市场，打造更加硬核的质量品牌，确保老字号“金字招牌”不褪色。将《办法》落实、落细，引导、支持老字号企业顺应市场机制、守正创新经营，我们一定能推动更多老字号走进千家万户、走进百姓生活，让老字号持续焕发新生机、涌现新活力。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 05 版）