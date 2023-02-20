广东特困老人家庭将获适老化改造

本报广州2月19日电 （记者洪秋婷）日前，记者从2023年广东省民政工作会议上获悉：今年广东省各级民政部门将对符合条件的2.2万户特困老年人家庭实施适老化改造，并完善省低收入人口动态监测和救助帮扶平台，将405万低收入人口纳入动态预警范围，进一步切实织密基本民生保障网。

据介绍，广东将持续推进养老服务体系建设，在居家社区养老服务方面，广东全省目前共有社区养老服务设施2.1万个，为1.6万户特殊困难老年人家庭实施适老化改造，全年培训养老护理人才8.6万人次。同时，广东持续出台政策助力养老服务机构纾困，全省1012家养老机构享受机构运营补贴或一次性补贴4851万元，发放工作人员补贴1600万元。

会议还提出，未来一年广东将继续健全完善城市“街道—社区—小区—家庭”四级和农村“县—镇—村”三级养老服务网络，加快乡镇（街道）综合养老服务中心建设，对符合条件的2.2万户特困老年人家庭实施适老化改造；实施康养职业技能培训计划，推进多层次养老服务人才培养。突出养老服务深度合作，发挥粤港合作社会福利专班作用，支持和推动与香港、澳门地区养老服务交流合作，并持续深化跨省合作“旅居养老”。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 11 版）