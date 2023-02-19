长三角多地最高温创今年新高 冷空气将至或迎大幅降温

18日，南方开启“升温模式”，长三角多地气温来到20℃以上，上海、杭州等地最高温创今年新高，提前体验春季般的暖意。不过受冷空气和降雨影响，19日起南方气温将迎来“大跳水”，局地累计降温幅度或超15℃。

今天是近期以来长三角地区最暖的一天，仿佛一脚从冬季迈入春季。不少地方气温升到近期高点，江南、华南大片区域最高气温回升到20℃以上，多地甚至达到25℃左右，在立春时节提前感受清明时节的暖。

在暖气团控制下，气温回暖，连早间的寒意也“收敛”了。18日10时，浙江全省大部地区气温已达13℃至15℃，白天气温更是节节攀升，浙北北部和东南沿海地区最高气温达19℃至21℃，其他地区最高气温22℃至24℃。

今天（18日）白天，杭州的最高气温高达23.8℃，为当地有历史记录以来同期最温暖的一天。周六遇上这样的好天气，不少市民选择了外出游玩，西湖景区及杭州市中心商圈再次开启“堵车模式”，也有部分市民选择“错峰”前往市郊露营，在山水间玩个尽兴。

在阳光助力下，上海市的午后气温也如火箭般往上蹿，今日上海全市最高气温都定格在了“2”字头，其中徐家汇站最高气温达21.0℃，这也是上海今年以来气温最高的一天。

不过随着冷空气到来，19日起，气温进入“过山车”下降通道，“虚高”的气温将迅速“跳水”，中国西南地区东部到江南、华南东部一带累计降温幅度普遍达到8℃至12℃。目前，北方较强冷空气已开始影响浙北北部地区，受其影响，浙江全省将有一次明显的降温、大风和弱降水过程。

降温过后，21日至22日，长江沿线一带地区最高气温会降到10℃左右，低于常年同期。其中浙江早晨温度较低，西北山区气温将达到零度左右，局部有薄冰，体感上又重回寒冬时节。与此同时，暖湿气流也将明显增强，冷暖气流交汇之下，长三角多地有时会有小雨光顾。