川渝两地将加快推动二级甲等以上公立医院互认检查检验结果

17日，川渝医疗管理高质量发展座谈会在四川省广安市举行，川渝两地将分步骤加快推动两地二级甲等以上公立医院开展检查检验结果互认，以控制不必要的重复检查、减轻患者就医负担。

2023年川渝两地重点推动重庆市中心城区、万州、涪陵等29个区(县)和四川省成都、广安、泸州等15个市相邻地区开展二级甲等以上公立医院检查检验结果互认。此前，川渝两地已实现所有三级甲等公立医院45项临床检验、67项医学影像检查项目结果互认，互认工作已惠及两地672.24万例次患者，累计为患者节约费用约3.88亿元。

近年来，川渝医疗管理协同发展取得了显著成效。以四川离重庆主城区最近的地级市广安市为例，渝广两地每年互认检查检验结果2.8万例次，邻水县人民医院、广安区人民医院等县级医疗卫生机构得到重医附二院等名院驻点帮扶指导，广安与重庆市渝北区、合川区签订《毗邻区域120应急救援合作协议》，联动区域内实现就近调度救护车，西南医院、新桥医院等均对广安协议医院开通了双向转诊绿色通道。

据悉，该座谈会由广安市人民政府主办。根据会议共识，接下来，川渝两地将加快构建优势互补、高效整合、协同共赢的卫生健康发展新格局。通过建立健全医疗服务、公共卫生、健康产业等方面联动协作机制，实现资源、人才、技术、信息等要素良性流动、合理配置。到2025年，成渝地区一体化公共卫生体系、品质化医疗卫生服务体系、高端化健康产业体系健全完善，区域卫生健康协作高水平样板初步建成，“大病不出成渝”全面实现。(王爵 王林)