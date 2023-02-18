重大决定性胜利  人类文明史上的奇迹

“取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹”。2月16日，中共中央政治局常务委员会召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报，习近平总书记主持会议并发表重要讲话。会议充分肯定3年多来我国疫情防控取得的重大决定性胜利，深入分析当前疫情防控形势，对抓实抓细新阶段疫情防控各项工作、坚决巩固住来之不易的重大成果提出明确要求。

3年多来，我国抗疫防疫历程极不平凡。面对百年来全球发生的最严重的传染病大流行，面对新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件，以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，以强烈的历史担当和强大的战略定力，迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。同时间赛跑、与病魔较量，我们因时因势优化调整防控政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对了全球5波疫情冲击，有效处置了国内100多起聚集性疫情，成功避免了致病力较强、致死率较高的病毒株的广泛流行，有效保护了人民群众生命安全和身体健康，为打赢疫情防控阻击战赢得了宝贵时间。

2022年11月以来，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国疫情防控面临新形势新任务。从出台二十条优化措施，到制定进一步的优化措施“新十条”，从新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，到印发第十版防控方案和第十版诊疗方案，我们围绕“保健康、防重症”，不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平。当前，我国整体疫情已进入低流行水平，各地疫情保持稳步下降态势。一个拥有14亿多人口的大国成功走出疫情大流行，正在释放出发展的巨大活力、前行的强大能量。

事非经过不知难，成如容易却艰辛。回望3年多来的同心抗疫，我们战胜了前所未有的困难和挑战，中国这份非凡的抗疫答卷，成绩殊为不易，世人有目共睹，历史必将铭记！从突发疫情应急围堵，到常态化疫情防控探索、全方位综合防控；从武汉保卫战、湖北保卫战，到大上海保卫战、疫情防控平稳转段……面对病毒变异带来的一次又一次冲击，以习近平同志为核心的党中央始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，以非常之举应对非常之事，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，有效应对疫情形势的不确定性，牢牢掌握了抗疫的战略主动权。实践证明，党中央对疫情形势的重大判断、对防控工作的重大决策、对防控策略的重大调整是完全正确的，措施是有力的，群众是认可的，成效是巨大的。

当前全国疫情防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，但全球疫情仍在流行，病毒还在不断变异。我们要保持战略定力、坚定必胜信心，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，抓实抓细新阶段疫情防控各项工作，坚决巩固住来之不易的重大成果。要深入总结3年多来特别是最近一段时间的经验做法，完善相关机制和举措，建强卫生健康服务体系。要进一步压实“四方责任”，盯紧关键环节，做好风险人员管控，加强疫情监测和常态化预警能力建设，科学谋划下一阶段疫苗接种工作，抓好常态化分级分层分流医疗卫生体系建设，加强医疗物资生产保供，统筹推进卫生健康领域科技攻关，积聚各方力量提升生命健康科技水平。

实践证明，坚持就是胜利，团结就能胜利。各地区各部门要始终坚持人民至上、生命至上，在已有工作基础上再推进再落实，以时时放心不下的责任感和时不我待的紧迫感，从严从细筑牢护佑人民群众健康安全的坚实屏障。我们要倍加珍惜抗疫斗争的重要成果，讲好中国抗疫故事，激励全党全国各族人民坚定必胜信心，在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进。

《 人民日报 》（ 2023年02月18日 02 版）