老字号如何持续“潮”？（新语）

什么是老字号？

中秋佳节，拎一盒杏花楼月饼，品尝团圆的滋味；新年将至，提一支芝兰图毛笔，挥洒来年的期许；乔迁新居，摆一款景泰蓝，营造东方的美感……遍布大江南北的老字号，在琐碎的柴米油盐里，也在雅致的琴棋书画中，它们展示着物质的丰裕，更传承着文化的底蕴。

不久前，商务部、文化和旅游部、国家文物局联合印发《关于加强老字号与历史文化资源联动促进品牌消费的通知》，提出加强老字号文物修缮保护、鼓励老字号融入传统街区建设等。加强老字号历史文化资源挖掘，成为当下推动老字号创新发展的重要途径。

老字号一头连着千家万户的日常生活，一头也连着千姿百态的文化传统。义利食品传承“先义后利”的开店宗旨，荣宝斋装裱普通中堂有17道完整工序……精湛的传统技艺、可贵的工匠精神与独特的服务理念，让老字号成为一代代人的成长记忆。老字号坚守商业道德，追求精益求精，以匠心收获口碑，满足着人们对高品质商品的期待。

随着城市商业生态的更新，一些老字号也面临不小的挑战，如何摆脱“经得住百年风雨，经不起市场洗礼”的经营窘境，不断擦亮金字招牌？历史文化资源开发为老字号的推陈出新提供了新思路、新途径。

除了传承手艺、严格品控，老字号更应挖掘传统手艺的当下价值，增加文化创意附加值。天津劝业场大楼、黑龙江马迭尔宾馆、上海豫园……这些老字号旧址或是通过开设场景化、交互式的老字号博物馆，讲述老字号的文化故事；或是融入历史街区保护建设，成为城市更新的有机组成部分。一处处集商业、文化、旅游等于一体的老字号综合体，让人们在原址原境中品味老字号的原汁原味。

当下的老字号，亦是曾经的“新国潮”。“持中守正”与“出奇制胜”始终流淌在老字号的基因里。从与文博文创、国漫的跨界合作，到线上直播的渠道拓展，再到打造互动式、个性化新零售的创新理念，年轻人感受到了老字号在时代洪流中的无限生机，也看到了它们在传统与潮流、品质与个性中的坚守与蜕变。

当工业生产取代了手工制作、当网络直播代替了市井吆喝，老字号里有始终不变的坚守，也有锐意求变的朝气。期待老字号通过多种途径挖掘历史文化资源，擦亮招牌、做强品牌。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 12 版）