合肥为群众提供更多健身场地

天空飘着小雨，9日一早，送完孙子上学，71岁的安徽合肥市民周新健来到繁昌路高架桥下的体育公园，几个球友已经等在那里。

乒乓球台前，老周灵活自如，和球友你来我往，赛况激烈。他用力一挥，扣球得分！围观的人群中响起叫好声。

“自从有了体育公园，再不用为去哪儿健身发愁咯！下雨天也不怕。”中场休息，老周拧开保温杯，抿了口热水，往上指了指。头顶上的高架桥宽阔结实，把雨水挡得严严实实。

繁昌路高架桥下，过去是荒地，由于缺少阳光雨露，花草难以存活。高架桥周边，人口密集，缺少户外运动场地。去年夏天，通过调研，合肥市体育局决定将这里改造为体育公园，局里投入器材，区里协调用地，既可以盘活资源，又能满足群众需求。这是大好事，可具体怎么改、增添啥器材、后期咋运营，都得提前考虑、规划。

合肥的做法，是问计于民。老周就曾接到电话，询问他对体育公园建设有啥建议。“我家离这很近，空闲时间想打乒乓球运动一下，可以设乒乓球台吗？”周新健说。没想到，体育公园不仅设了乒乓球台，还装了不少凳子供市民休息，衣服、水壶等随身物品也有地方放置。

如今，走进繁昌路高架桥下的体育公园，篮球场、羽毛球场、乒乓球台整齐排布。空地处，舞龙队挥舞着一条条色彩鲜艳的龙绸；太极队缓缓冲拳、推掌，动作整齐；还有不少市民被单双杠、力量型健身器材等吸引。这个建在家门口的体育公园，不仅解决了群众“健身去哪儿”难题，还引进专业公司进行后期维护管理。

家住合肥市瑶海区大兴镇双圩社区的夏魁，也感受到近年来的变化。下班回家，他头一件事就是直奔社区百姓健身房。“社区健身房不但设施齐全，还免费，这阵子我通过运动减肥瘦身了10多斤。”夏魁说。

老百姓的健身需求日益旺盛，社区能否建个群众活动室？居民有想法，社区有场地，教体局有器材，于是，2021年，改造后的百姓健身房正式对外开放。

“我们根据群众意见不断改进健身房里的设施。有人反映一个人来锻炼，乒乓球打不起来，我们就购置了发球机。有人说运动后一身汗容易感冒，健身房就加装了淋浴室。”双圩社区党委书记朱兴文介绍，健身房调动了大家的运动热情，接下来，社区还会组织趣味运动会、乒乓球比赛等活动，为全民健身搭好台子。

截至目前，合肥市已打造24个体育公园，建成全民健身苑、笼式多功能健身场等各类全民健身场地设施5276个，初步形成覆盖城乡的全民健身网络，有效改善了城乡健身环境。“我们不断探索利用复合用地建设全民健身场地。高架桥下新建口袋体育公园、污水处理厂上增添体育场地设施……因地制宜用好闲置土地和空间，盘活资源，将有利于不断满足周边群众的健身需求。”合肥市体育局群体处负责人汪贻政说。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 15 版）