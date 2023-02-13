国务院联防联控机制：做好农村地区疫情防控工作专班平急转换

当前，农村地区疫情已进入低流行水平，如何在做好统筹疫情防控和农业生产的同时，继续做好农村重点人群包保联系？在日前举行的国务院联防联控机制发布会上，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智表示，前段时期，包保联系服务农村的老幼病残孕等五类重点人群，起到了“早发现、早识别、早干预、早转诊”的关口前移作用。接下来，要持续推进五级书记抓农村地区疫情防控的责任落实，指导各地农村地区疫情防控工作专班做好平急转换，充分发挥农村基层组织的作用，进一步抓好农村五类重点人群疫情防控、生产生活服务等工作。

“农村地区疫情防控工作专班组建以来，我们会同各方面共同努力，为农村基层医疗卫生机构配送了一些急缺的诊疗仪器和药品。”毛德智指出，农村地区医疗基础薄弱的问题依然比较突出，下一步将按照统筹城乡基础设施和公共服务布局，把农村地区疫情防控、乡村医疗卫生服务体系建设都纳入全面推进乡村振兴的工作中来，统一部署，一体推进，尽快补齐农村地区医疗卫生薄弱的短板。

毛德智介绍，春节过后，包保联系服务重点人群可能会有一些变化，比如留守儿童、独居老人等，有可能增加，也有可能会减少。“针对这种情况，各地要动态掌握优化包保联系的服务机制，把疫情防控、生产生活等包保联系服务的工作做细做实，让重点人群真正能够‘见医、见药、见干部’，能够得到及时帮助。”

针对偏远山区、牧区、林区、海岛等公共卫生服务难度较大的地方，毛德智表示，将继续指导各地持续做好“三区一岛”的疫情监测，因时、因地制宜采取相应的防控措施，推动各地将防疫药品和医疗物资继续向“三区一岛”倾斜，适度提高医疗物资储备的富余量。

“我们鼓励各地结合实际创新包保联系服务的方式。比如湖北五峰县针对山区的特点，开展邻里互助式的包保联系服务，做到了‘早看炊烟午看门、晚看灯火多关心’，这个做法务实管用。”毛德智解释，“早看炊烟”就是早上看看邻里之间特别是独居的老人家里有没有生火做饭，“午看门”就是看看中午有没有开门，家里人有没有活动，“晚看灯火”就是晚上的时候看看家里有没有亮灯等情况，这是当地比较务实管用的一些做法。（本报记者 崔兴毅）