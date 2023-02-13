加快构建老年友好型社会

国家统计局最新数据显示，2022年末，我国60岁及以上人口已达28004万人，占总人口的19.8%。与2021年相比，老年人口增加1268万人，比重上升0.9个百分点。党的二十大报告指出，中国式现代化是人口规模巨大的现代化。构建老年友好型社会，是实现中国式现代化的应有之义。

以适老化改造为抓手，通过家庭、社区和公共设施为老年人的获得感、幸福感、安全感提供有力支撑。从我国老年人口的居住方式看，家庭是其日常活动的主要空间，应进一步因地制宜，通过加装电梯、安装紧急呼叫器、增强卫生间安全性等方式，提升家庭环境舒适度。社区是老年人生活的重要社会环境，既要建设和改善公共活动场所、社区食堂、社区医院等硬件环境，也要健全和完善家政服务、医疗服务、养老服务等软件环境。随着人口老龄化程度的加深，公共设施适老化改造势在必行，这有助于增强老年群体的社会参与感与融入感。

以老年人的需求为中心，以提高老年人的福祉为目标，加快完善社会保障、养老服务、健康支撑三大体系。在社会保障方面，养老保险和医疗报销直接关系老年人切身利益，是老年群体关注焦点。要营造高质量、可持续、更加公平包容的制度环境，完善老年社会福利、社会救助、社会优待、社会慈善体系，进一步提高社会养老保障能力。在养老服务方面，近年来，我国养老方式发生深刻变化。要扩大普惠型养老服务覆盖面，努力满足老年人多层次、多样化的养老服务需求。在健康支撑方面，一方面要深化相关体制机制改革，深入推进医养结合，另一方面要通过健康教育、预防保健等措施促进健康老龄化，提升老年人生活质量。

家庭、政府、社会齐努力，形成全社会共同参与的格局。老有所养、老有所为、老有所安是促进社会公平的重要举措，是构建和谐社会的必然要求。家庭是社会的基石，更是老年人物质保障与精神慰藉的主要来源，要完善家庭养老支持政策体系，充分发挥家庭在老年友好型社会建设中的作用。政府应着重发挥好在顶层设计、规范标准、统筹协调等方面的引导。在社会层面，要给予老年群体更多关怀，营造尊老、敬老、爱老、助老的良好风尚。

让更多老年人共享改革发展成果，不仅是“小家”愿景，更是“大家”目标。适应老年人需求结构从生存型向发展型的转变，积极推进老龄事业、产业与时俱进，加快推进各领域适老化改造，我们就一定能更好地构建老年友好型社会，让老年人安享幸福晚年。

（作者为中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、劳动人事学院教授）