电影院3D眼镜要收费，合理吗

春节假期，贺岁档影片掀起了观影热潮。然而，不少观众到电影院才发现，原本免费提供的3D眼镜如今需要自行购买了。

四川成都市读者黄敏前不久和全家人一起去看电影，取票后却被告知3D眼镜需要自费购买或租赁。“3D电影本来就比普通电影要贵，电影院不提供眼镜，无形中又增加了票价。而且，‘3D眼镜需要付费’仅以小字在购票页面标注，消费者根本注意不到。到了电影院，临开场才被工作人员告知要买，这太不合理了。”黄敏说。

记者搜索了某城市57家正在放映3D电影的影院，其中12家显示3D眼镜需要收费，有些影院需要观众自行准备或到影院购买眼镜，一副5元至30元不等；有些影院则通过租赁的方式，收取押金，按小时收费。而没有提示3D眼镜需要收费的影院也并非默认免费提供：有的影院标注“免押金”使用的同时，声称提供品质更好、佩戴更舒服的付费3D眼镜；有的仅免费提供框架式3D眼镜，夹片式或儿童款眼镜则需要购买或租用；还有的影院只提供有限的免费眼镜，观影人数多的情况下，部分观众不得不购买付费眼镜。

江西南昌市读者邹燕购票后发现影院并不提供3D眼镜，只好前往租赁。但租赁眼镜的观众很多，排起了长长的队伍，这也让邹燕错过了影片开场。“租眼镜要排队收押金，退还又要排队退押金，很影响观影体验。”邹燕说。

记者调查发现，很多需要观众付费购买或租赁3D眼镜的影院，所标注原因大都出于健康卫生考虑。“我认为这样的理由实际上并不成立。如果是出于卫生考虑，影院可以对眼镜进行集中消毒，而不是强迫消费者出钱购买。而且，消费者购买后也很少重复使用，因为大部分时候是临时起意看电影。我家里已经存了好几副3D眼镜，都是去看电影的时候买回来的，这也是一种浪费。”北京市读者杨女士说。

付费使用眼镜，经营成本是影院考虑的重要因素。据业内人士介绍，3D眼镜规格种类繁杂，一般影院使用的普通3D眼镜成本价从几元到十几元不等。还有一些技术含量较高的眼镜，早期成本价高达五六百元。而且，后续眼镜断腿、掉镜片、丢失等都是易发情况，免费向观众提供眼镜无形中增加了影院经营成本。

“影院虽然有控制成本的考虑，但不能因此就转嫁给消费者。”中国人民大学法学院教授刘俊海表示，影院3D眼镜收费实际上侵犯了消费者的知情权、自主选择权和公平交易权。电影院单方面告知顾客3D眼镜需要付费，实质上是一种不公平的条款，免除了电影院义务，侵犯了消费者的权利。

福建师范大学法学院副教授李付雷表示，观影合同是电影院为了重复使用而预先拟定的，并在订立合同时没有与观众协商，属于格式条款。是否免费提供3D眼镜对于观众来说具有重大利害关系。民法典明确规定，提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。“对于3D电影而言，3D眼镜是必需的观影设备，提供3D眼镜是观影服务不可分割的组成部分。电影院有义务在观众买票时提醒其注意，并充分尊重观众的自主选择权。”李付雷说。

中国消费者协会指出，3D眼镜额外收费属于不平等的格式条款，侵犯了消费者的自主选择权，涉嫌违反消费者权益保护法。“观众有权拒绝购买3D眼镜，并就是否免费提供3D眼镜与电影院沟通协商。如果双方无法达成一致意见，观众还可向有关部门投诉。监管部门应当加强监管，及时处理有关投诉和反馈，维护消费者的合法权益。”刘俊海说。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 07 版）