统筹做好中小学疫情防控和教育教学

儿童是新冠疫情防控的重点保护人群。目前，各地迎来“乙类乙管”后第一个开学季，中小学校将主要集中在2月初至15日开学。如何统筹做好疫情防控和教育工作，保障师生健康和校园正常的教育教学秩序？

在日前召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊表示，我国中小学数量巨大，在校学生人多密集、年龄偏小且活泼好动，个人防护能力相对较弱，可以说，在疫情防控期间，保障中小学生健康的难度大，保障中小学正常教学秩序的任务重。针对今年春季开学，教育部门将指导中小学全面落实国家疫情防控“乙类乙管”的政策要求，按照学校疫情防控的操作指南，统筹疫情防控和教育教学，重点做好以下三个方面的工作：

首先，确保学生身心健康。开学返校前一周，要求学生居家每日开展健康自测。返校后，连续7天开展健康监测，动态掌握师生的健康状况，做好健康服务跟进。师生入校时要测量体温，发现发热等症状的师生及时采取留观等相应措施。要落实中小学校晨检和午检制度、传染病疫情报告制度、因病缺勤缺课追踪登记制度等，建立学生健康的信息电子台账，提高校园疾病监测预警的信息化水平。同时，提醒督促师生，出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状时，不带病到校工作或者学习，引导师生做好康复期健康管理，不组织、不要求康复期的师生参加剧烈活动。指导学生健康饮食、规律作息、适度运动、日常防护，树牢“健康第一”的理念，履行个人防护的责任。学校还要根据实际需要，为学生提供针对性的心理健康教育、心理咨询指导和心理援助服务，引导学生形成并保持积极向上的健康心态。

其次，保障学校正常秩序。中小学校要充分做好教育教学准备，在没有疫情的地区，学校开学后开展正常的线下教学活动，针对学生学习实际情况，合理安排教学进度，认真执行国家的课程方案和课程标准，确保教育教学质量。

再次，增强学校的防疫能力。教育部门将会同有关部门，支持加强中小学卫生室、保健室的建设，配齐医护专业人员，配备充足必要的药品、医疗设施设备和抗原检测试剂等防疫物资。当前，特别是春季开学以后，教育部门将继续指导中小学校保持校园疫情防控管理体系高效运行，不断提升疫情防控和应急管理的能力，最大程度地保护师生的身心健康，最大限度地保障正常的教育教学秩序。

（本报记者 杨 舒）