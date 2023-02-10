养生膏方因人而异（中医养生）

膏方是中医养生的选择之一。膏方是一种将方中的中药饮片经多次煎煮，滤汁去渣，加热浓缩，加入某些辅料，如红糖、冰糖、蜂蜜等，再收膏而制成的一种比较稠厚的半流质或半固体的制剂。此类剂型容易贮藏、保存，而且便于长期服用。

膏方适用对象广泛，一般有三类人群：一是处于亚健康状态者；二是慢性疾病已经稳定，为增强体质、巩固疗效的人；三是手术后、出血后、大病重病后、产后身体极度虚弱的人。

每个人的体质不同，所以膏方应一人一方，不能乱服用。一般来说，服用膏方由“一九”到“九九”为止，首次服用膏方应从小剂量开始，逐渐加量，早晚各一次，取15—20克，开水冲溶后空腹吃，服用2—3个月才有效果。另外，在感冒发热、急性腹泻时应暂停服用。进补膏方可以每年冬天连续服用，连服3年效果更好。

尽管膏方服用对象不同，但总的要求以平和为准，少数人服用膏方后会出现不良反应。为防治这些不良反应，首先应在服用开路方时注意尽可能祛除湿浊，调整好胃肠功能。服用几天后若出现不思饮食、腹胀，应暂停服用，改服1—2周理气和胃消导药后，再少量服用膏方，慢慢增加用量。如出现齿浮口苦、鼻衄升火，可把清热泻火解毒通腑药煎好后放入膏方中，一起服用以纠偏差。

在服药期间，忌食生冷、油腻、辛辣等不易消化及有特殊刺激性的食物。在服人参膏时忌服萝卜；服首乌膏时忌猪、羊血及铁剂；服滋补性膏方时不宜饮茶。

儿童要慎重服用膏方，膏方中含有大量补益元药，特别是补肾助阳的药物，若服用不当，可能造成儿童性早熟。总之，养生膏方不能随意服用，更不能盲目跟风，以免造成不良后果，一定要在专业医生的指导下服用。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 19 版）