大医院“沉下去” 网格员忙起来

不久前，记者来到山西省介休市宋古乡卫生院。2000平方米的康复大厅，在乡镇卫生院不多见。里面走一圈，各种康复器械一应俱全，不同的治疗区划分清晰，两边墙上挂着近30面锦旗。

“胳膊伸直，肩部用力……”多功能网架床前，50岁的马国华正在医生指导下做上肢肌力训练。

“我是轮椅推进来的，现在能走着来了。”马国华颅内损伤造成右侧偏瘫，经过近一年康复治疗，正慢慢好转，“你看，我能拉起4块砝码了。”

宋古乡卫生院近一半收入来自康复科，周边县区的不少病人都慕名而来，2021年康复门诊高达1.5万人次。

一个乡镇卫生院为什么有这么多康复病人？2019年，市人民医院将康复科整建制下沉到宋古乡卫生院。

上了新的高压氧舱，用上了远程会诊系统，市里的技术骨干每周来坐诊；在市里做一次神经肌肉电刺激仪治疗11元，这里只需6元，一次高压氧舱治疗城里53元，这里只需39元。2021年宋古乡卫生院职工年人均绩效从5000元涨到3万元。

“没想到家乡的康复专科做得这么好，我在这里能发挥专业所长。”英国留学回乡，27岁的樊晓聪决定留下来。入职半年，他接手了20多位病人，康复大厅的锦旗就有他的一面。

在距离宋古乡卫生院不远的洪善村，新建成的标准化卫生室宽敞明亮，一间慢病网格小组活动室吸引了记者注意。

“村里高血压患者加上糖尿病患者，将近300人。多亏‘介小康’帮忙！”村医段大夫介绍。段大夫口中的“介小康”，说的是慢性病网格管理员。介休市将20个慢性病患者划成一个网格，一名慢病志愿者做网格管理员，定期向村医汇报组员病情变化。

吃过早饭，63岁的“介小康”宋改兰提着医疗包出门了。

“曹大娘，来给您量血压啦！”听到招呼声，曹大娘和老伴儿笑盈盈迎出来。屋里暖融融，灶上的小米粥咕嘟咕嘟冒着泡。

“曹大娘81了，太瘦，关节又变形，血压不好量。”组员的情况，宋改兰门儿清。

果真试了5次才成功。“还是有点高，吃了饭，记得把药吃上。”去年腊月里一天，曹大娘高压超过180mmHg，宋改兰赶紧报告给段大夫，随后调整了用药。宋改兰不放心，一天跑三趟。

“我们这里吃得咸，家家离不开酸菜缸。现在大家开始重视了，按时吃药，做饭也注意少油少盐。”说起组员的变化，宋改兰成就感满满。

“基本公共卫生服务就是为了预防和控制慢病高危因素，减少并发症，以前这些工作都由村医一个人完成，忙不过来，效果大打折扣。”介休市医疗集团人民医院院长樊金荣告诉记者，现在组建队伍就是为了引导群众成为自己的健康管理者。目前，介休构建起村医管网格员、网格员管慢病的管理体系，有近600名“介小康”。

介休是8个全国基层卫生健康综合试验区之一。2021年，介休县域就诊率达到94.5%以上，基层卫生院业务量同比增长30%以上，每年为病人节省医疗费用2亿元以上。