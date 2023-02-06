共治共管，让停车更有序

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停车难是不少城市小区面临的共性问题，上海部分小区居民探索通过民主协商制定“停车规约”，共享车位错峰停车，取消公共固定车位，让小区停车更有序。居民共治共管，共同探索创新举措，为解决小区停车难题提出更多新思路。

停车难是城市居民小区面临的共性问题。一边是车位紧张、缺口大，一边则存在车位闲置现象，如何盘活资源，化解停车难？

2020年12月底，上海市将停车难综合治理工程纳入全市16个民心工程之一。上海部分小区，在居委会、业委会、物业等各方合力牵引下，居民率先探索通过协商制定“停车规约”，共享车位错峰停车或取消固定车位，激活“沉睡”车位，让小区停车更有序、道路更通畅，从而达到共治共管。这些“破题”创新举措为解决小区停车难提供了新思路。近日，记者来到上海市金山区几个共治“停车难”的小区，听听居民们讲述小区停车的故事。

鼓励共享车位——

开发小程序

巧用积分制

金山区金山卫镇御景龙庭小区居民陈秀霞，在微信小程序“共享停车”上发布了一则停车位共享信息。此时，同小区居民李辉英正在这个小程序上查找空闲车位，一张小区地面停车位平面图和空闲车位信息在她的手机屏幕上“铺开”，她很快“认领”了陈秀霞提供的车位。

两人不见面便完成了一笔双赢的“交易”。陈秀霞获得5个积分，来年可用于抵扣停车位租赁费5元，李辉英不仅解了停车燃眉之急，停车费还享受半价折扣。这样的隔空共享，每天都在御景龙庭小区“上演”。而居民们自主开发的“共享停车”小程序，上线3个多月已为200多人次提供了800多个小时的共享停车。

积分制共享停车的小发明是如何诞生的？这得从小区过去的停车难问题说起。

曾经，小区非机动车停放乱象丛生，居民楼大厅经常被电动车挤得水泄不通。2021年5月起，《上海市非机动车安全管理条例》正式实施，金山区各街镇持续开展电动自行车专项整治行动。御景龙庭小区所在的东门居民区组织了50多名居民志愿者，劝阻小区内的电动车乱停放、违章充电行为。

“这支队伍由党员、楼组长、普通群众组成，被大家亲切地叫做‘文明工程师’。”东门居民区党总支书记王燕说，有居民提出，何不趁热打铁，借助“文明工程师”的力量，把机动车停车乱象也解决一下。御景龙庭小区的高层区域住有1356户居民，却只有地面固定车位307个、临时车位50多个，停车难问题一直很棘手。

于是，居委会、业委会、物业、“文明工程师”队伍、居民代表凑在一起，共商出了《御景龙庭小区共享停车及积分规则》。“我们摸索了4个月，为了鼓励业主把车位共享出来，规则细之又细，比如共享出来的车位没有被使用，业主也会根据共享时间每次积1—2个积分。”

从事互联网软件设计的“文明工程师”康永波自告奋勇设计出“共享车位”操作文档。东门居委会就趁着打造“智慧村居”管理系统，联合该系统的运维方开发出“共享停车”小程序。

“如今，小区里大车小车停放井然有序。”王燕说。

取消固定租赁车位——

业主投票表决

各方群策共商

居民袁文瑞2017年搬进金山区山阳镇御龙景苑小区后，连着一个月，天天晚上到小区里“数”车位，有时一晚上竟“数出”三四十个空位子，但有些车子仍然没地方停，横七竖八地停在小区草坪、通道上，造成居民出行不便，车辆剐蹭摩擦时有发生。

建于2013年的御龙景苑小区有866户住户，仅配有737个车位，其中产权车位418个、长期租赁的固定车位209个、临停车位110个。虽然有些业主对部分车位“占而不用”一事颇有微词，但无奈小区业委会没成立，车位资源分配不公，拧不过来。袁文瑞为了解决停车烦恼，不得不花了5万元从开发商那里购置了一个产权车位。

2019年小区业委会成立，居委会、业委会和物业着手破题。他们琢磨过几种方式——共享车位、让业主们抽签决定车位租赁资格、轮流租赁等，但一番调研下来，已租赁固定车位多年的业主普遍不愿意共享，还有些业主买了新能源车，提出要在租赁的车位上安装充电桩。

“一旦装上充电桩，停车资源更难流动，将加剧停车难，所以只有取消长期租赁的固定车位，才能破题。”海云居委会党支部书记翁国锋说。

取消固定车位阻力重重，如何克服？2021年8月，《上海市住宅物业管理区域机动车停放管理规定》出台，规定“车辆在全体共用部分的停放、收费标准、费用列支和管理等事项，由业主大会决定。”这让御龙景苑小区找到了实操依据。

通过多轮居民意见征询，御龙景苑小区2021年12月召开了业主大会，由866位业主代表投票表决，以占62%的同意票通过了“先到先停”方案，并采取阶梯租赁费的形式，“每户居民在小区内停第一辆私家车的费用为100元/月，第二辆加倍至200元/月，第三辆则按照临时车辆计费。”

同时，在海云居委会党支部、物业等多方努力下，一墙之隔的酒店划出45个车位供给小区，而且为了鼓励居民使用，租金仅为900元/位/年，并开了扇小门，方便停车居民进出。

然而，尽管新的停车方案是由各方群策共商出来的，又经全体业主集体表决通过，但仍有一些反对的居民以搬板凳占车位、停放小区主干道的方式表达不满。关键时刻，居民自治的力量发挥了作用。袁文瑞等热心居民耐心地在业主群里反复“普法”、登门拜访、摆事实讲道理。经过几个月的磨合，大家发现停车位虽饱和，但不管多晚回来都能找到车位，而且极少看到空闲车位，再也没有占道现象。

开放内部车位——

激活沉睡资源

方便夜间停车

建于上世纪80年代的金山区朱泾镇临源二村小区是开放式小区，没有门岗管理，外来车辆可以自由出入、停靠，让小区本就稀缺的停车位更加紧张。35幢楼住着831户居民，车位不足70个，小区周边有中学、银行和20多家商户，经常堵得水泄不通。由街镇提供的物业“托底”管理负责小区日常清洁、基础设施维护等，却无法管理车辆问题。

地处临源二村小区内的金山区动物疾病预防控制中心，同样深受其苦。“在小区找不到车位的车主，经常把车停到我们单位门口，导致我们公务车出行都困难。”该中心党支部书记卢春光说。

“何不干脆开放你们的内部停车位？既能解决单位门口的停车乱象，又能方便居民们夜间停车。”2017年底，临源居委会党支部书记徐茜找到卢春光，设想一道出，两家本就是党建结对共建单位，一拍即合。于是，动物疾控中心30个车位在每天下午下班后至第二天上班前免费向小区居民开放。

开放后，新的问题来了。临时停在动物疾控中心过夜的车辆经常不及时出场，导致该中心的车辆停不进来，甚至发生车辆被剐蹭向动物疾控中心索赔的情况。卢春光没想到一心想解决共建单位的停车难，反倒给自家惹了麻烦。“开放车位资源是好事，但如果管理和技术手段没跟上，就会变成好心办坏事。”

好事办好，重在规范。居委会、业委会召集有车居民开会协商，制定文明停车规定，并共同签署居民停车公约。这份公约中最惹眼的当属自制了停车信用账本，违反停车规定三次且劝诫无效的，将被取消在动物疾控中心停车资格。

仅靠动物疾控中心门岗在值勤时段管理这本信用账本，难免吃力。何不调动社区现有的居民志愿服务力量共治共管？徐茜想到了“60+互助小组”，这支由小区里10位60岁以上居民组成的志愿服务队，平日里头戴小红帽、身穿黄马甲，轮流在小区里治安巡逻、宣讲健康知识。

徐茜的提议很快得到“60+互助小组”的积极响应。老师傅们两人一组，每5天轮换一组，轮流在每天上午7点至9点、下午5点到6点两个停车高峰时段，在小区里劝阻不文明停车、及时电话联系车主挪车疏通交通等。

“虽然我们自己没有停车需要，但小区不文明停车堵住通道，开不进来、出不去的经常按喇叭，也会影响我们生活。”“60+互助小组”成员、72岁的沈忠兵在临源二村住了30年，堪称小区“活地图”，如今沈师傅发挥所长，每回执勤都巡逻两万步，为小区规范停车贡献力量。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 11 版）