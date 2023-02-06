让灯彩艺术照亮现代生活

灯彩展演与观赏，观的是形态、色彩，赏的是文化、韵味。灯彩艺术的价值内涵，取决于对优秀传统文化的挖掘深度

十里秦淮灯火灿，楼台亭榭绕河堤。元宵节的南京夫子庙热闹非凡，五光十色的灯彩镶嵌在河畔，将秦淮河装点得犹如华美的项链。岸上，人们穿行在灯的海洋中，或驻足赏灯，或合影留念，享受着闲适与欢乐。

灯彩迎兔年，与兔相关的主题灯形态各异、大小不同。它们或隐匿于白云高山之巅，或傲立着望向前方，或拿着乐器、像在弹奏。“妈妈，这个兔子为什么坐在荷花上”“咱们在这儿合张影吧”……不同年龄段的人群，赏灯的重点虽有不同，却都能从璀璨灯火中收获温暖。南京市民郭君直言：“在这里游览就像做梦，太美了。”

幻美灯彩的背后，是制作技艺的革新与支撑。在南京老门东景区，名为《生命之树》的灯彩颇为吸睛，树上布满灯光蝴蝶，光点环绕周身，呈现出独特的光影效果，翩跹的蝴蝶伴着灯光节奏扇动着翅膀，光动加传动的构思新颖有趣。制作负责人说：“我们采用新型材料技术，结合现代灯光艺术及人工智能技术，增强了视觉效果和吸引力。”过去，传统灯彩以色丁布裱糊工艺为主，利用铁丝焊接搭建主体形状，随后蒙布彩绘；如今，越来越多新技术用于灯彩制作，在很大程度上解决了动态展现的难题。这启示我们，只有持续提升制造水平、技术含量，才能不断提高产品的交互性、观赏性。

如果说技术赋能为灯彩发展提供了动力，那么创意设计则为之注入了契合时代审美的活力。张梓云是一个设计团队的成员，她习惯留意生活中的设计之美，灯笼、路灯等都是素材来源；还热衷于去各地看展、游历，汲取多种艺术元素。正是这个设计团队设计出170组灯组，在秦淮灯会上沿着夫子庙、门东、十里秦淮水上游览线布展，营造了良好的视觉艺术效果。这些平均年龄不足30岁的青年设计师，从全世界吸收艺术灵感，善于运用多种载体媒介，敢于创新创造，打开了与传统灯彩师傅不同的创作路径。从制作到创意，从老师傅到年轻人，灯彩发展恰如传统与现代、艺术与潮流的对话，在传承与创新中迸发出新活力。

灯彩展演与观赏，观的是形态、色彩，赏的是文化、韵味。灯彩艺术的价值内涵，取决于对优秀传统文化的挖掘深度。秦淮灯会有上千年历史，灯彩作为非遗项目，本身就有赓续优秀传统文化的意义。夫子庙大成殿门前的主灯是一棵灯彩树，灵感取自孔子杏坛讲学，将杏树以灯彩形式加以还原。这种具象化、生动化的呈现，把历史文化场景拉到眼前，让人们身临其境地体悟文化之美、文韵之姿。张梓云充满感触地说：“我们灯彩设计师要勇于与历史对话，将优秀传统文化视觉化、立体化，展现中华文明繁盛的图景。”灯彩是载体、是媒介，只有做到以文化之、以文润之，才能帮助人们在艺术灯光中更好感受文化魅力、人文情怀。

南京人常说：“过年不到夫子庙，等于没过年；到夫子庙不买盏灯，等于没过好年。”赏灯、游灯、买灯是南京人的年俗，光与影、灯与彩的世界里透射着祥和喜庆。夜幕之中，桨声与灯影交织着秦淮河千百年来的容颜，水道两岸的灯彩把层层水波点亮，为古老水路带来时代气息。把灯彩技艺发扬光大，让彩灯流光照亮生活，人们的笑脸也将越映越美。

（作者为本报江苏分社记者）

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 05 版）