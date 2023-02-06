统筹抓好疫情防控和春耕生产

立春已过，春回大地。当前全国从南到北陆续进入春季农业生产的大忙时节。在实施“乙类乙管”的背景下，如何统筹抓好疫情防控和春耕生产，确保两不误？

在日前召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智表示，人误地一时，地误人一年，春耕生产农时季节耽误不得，更耽误不起。对此，农业农村部坚持两手抓，早准备、早部署、早落实。从目前情况看，夏季粮油生产的基础较好，全国农村疫情形势总体平稳，春耕备耕工作有序推进，冬小麦长势好于上年，冬油菜的苗情与常年相当。同时肉蛋奶、果菜鱼等菜篮子产品总量充足，农资供应总体充足。

春季农业生产环环紧扣，丝毫不能放松。毛德智介绍，下一步，农业农村部将着力强化责任落实，狠抓措施落地，有力有序推进春季农业生产。主要有四个方面：

一是强化春季田管，科学防灾减灾。继续开展下沉一线包省包片联系，因地因苗加强技术指导，及时防范春旱、倒春寒、病虫害等灾害。1月底农业农村部已派出11个专家组，赴重点地区开展防灾减灾和春耕备耕的调研指导。

二是层层压实责任，确保春播面积落实。指导各地合理安排种植结构，稳定水稻、小麦、玉米的生产，同时扩大大豆、油料播种面积。

三是加强服务保障，抓好春管春耕。加强农资供应保障，组织好跨区调剂调运，畅通配送下摆。加强农情调度，及时提出指导意见，提供信息服务。发挥好各类农业社会化服务组织作用，帮助小农户种好地。

四是落实扶持政策，保护调动生产积极性。会同相关部门继续落实好最低收购价、生产者补贴等政策，调动农业生产经营积极性，促进增产增收，确保再获丰收。（本报记者 杨 舒）