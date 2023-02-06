“你们创造了奇迹，谢谢中国医生！中国医疗队给我们带来希望！”巴布亚新几内亚妇女茱伊·特拉斯带着转危为安的患儿出院时，眼含热泪，激动不已，给中国援巴布亚新几内亚医疗队的儿科医生刘振球一个大大的拥抱。

刘振球在一次查房过程中，遇到一名患有呼吸困难的早产儿，虽然住院1个多月，并未得到确诊和针对性治疗。看着孩子病情危重，特拉斯心急如焚，哀求地看着医生……这一幕触动了刘振球。他随即和当地医生展开病例讨论，结合自己多年新生儿临床诊治经验，给出了初步诊断——早产儿支气管肺发育不良。在此基础上，他结合辅助检查，进一步明确诊断，并迅速制定了切实可行的治疗方案。在刘振球的悉心治疗下，3周后，孩子病情逐渐好转，体重明显增加，最终健康出院。

这只是20多年来中国援巴新医疗队挽救的数千生命中的一例。巴新莫尔兹比港总医院首席执行官莫鲁米表示，从2002年开始，中国向巴新派遣第一批医疗队并在莫尔兹比港总医院开展工作，截至去年年底，已有12批120名医疗队员支援巴新，累计诊疗病患13万人次，开展手术近9000例，培训当地医护人员约5000人次，开展新技术450多项。

去年7月下旬，中国第十二批援巴新医疗队开始在当地为期一年的援外工作。中医刘洪波在上班第一天，就接诊了58岁的患者洛丽·瓦拉。瓦拉几个月前突发中风，导致一侧肢体偏瘫、难以行走，在当地多次治疗无果后，便慕名来到中国医疗队。经过刘洪波两个月的针灸治疗，瓦拉的症状明显好转，已能独立行走，生活完全自理。

医疗队队长陈刚接受本报记者采访时说，巴新全国900多万人口，重症监护病房病床只有50多张，每万人拥有的医生数量为0.7名，远低于世界平均水平的22名。此外，巴新经常停电，导致CT机、核磁共振器等重要医疗设备遭到损坏。莫尔兹比港总医院虽有8台备用发电机，但设备老化导致其无法满足正常的医疗需求。为此，中国医疗队除了治病救人外，还针对性地向巴新捐赠医疗设备、器械和药品，以支持巴新卫生事业发展，提升医疗水平，用实际行动深刻诠释“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 03 版）