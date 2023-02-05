2月6日起坐高铁去香港无需核酸检测

中新网广州2月5日电 (郭军 郭静 胡靖)2月6日起，乘坐高铁列车往返广州香港两地的旅客，不再需要持有48小时内核酸阴性证明，出行将更加便捷。广铁集团4日公布，将根据跨境高铁车票预售情况，做好运力梯次精准投放。

自2023年2月6日起，自香港乘坐广深港高铁入境旅客，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境；如7天内有外国或其他境外地区旅居史，由香港特别行政区政府查验其行前48小时新冠病毒感染核酸检测阴性证明，结果为阴性者放行进入内地(3岁及以下婴幼儿可免于查验核酸)。

广铁集团相关负责人表示，根据跨境高铁车票预售情况，广铁集团做好运力梯次精准投放。目前日均开行广州、深圳地区往香港西九龙方向的跨境高铁列车38.5对。其中，香港西九龙至广州南8对、至广州东6对、至深圳北10.5对、至福田14对。

为做好跨境高铁旅客服务工作，广州南站开设“往返香港西九龙售票专窗”，积极组织客运人员开展普通话、英语、粤语培训；广州东站升级实名制人脸识别闸机、自动售(取)票机等设备设施，持有二代身份证、港澳居民居住证等有效身份证件的旅客均可刷证进出站；深圳北站在进站口、售票厅、候车区等重点区域，增派服务人员和青年志愿者，为跨境旅客提供引导服务。

铁路部门提示，旅客在香港可使用12306网站、APP购买广深港高铁的车票，广州东、东莞、东莞南站等前往香港的旅客，采用“一地两检”，进出站时香港旅客可使用港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证，走人脸识别验证闸机“刷卡”通过，也可以通过人工验证通道进站乘车。(完)