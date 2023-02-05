守护好乡村群众健康——安徽基层疫情防控见闻

“服务保障大伙儿过了个健康团圆年。”在安徽省安庆市大观区海口镇红星村，村医甘攀峰告诉记者，他这几天忙着走访查看村中老人的健康状况。

目前，安徽多地建立了针对重点人群的“红、黄、绿”三色分级健康管理服务体系，全面摸排乡村老年人患基础性疾病情况和疫苗接种情况，开展健康监测和针对性服务，建立起基层疫情防护屏障。

在红星村，甘攀峰和村“两委”同志一起，对全村1000多户居民的健康状况进行了梳理，为57名需重点关注健康状况的村民建立了“健康台账”。“我们根据年龄和患基础病情况，对重点人群进行红色、黄色标识登记，每3天上门一次给他们检查血压、血糖和血氧等。”甘攀峰说，“村民还可以随时拨打电话求医，我随时准备着上门看病送药。”

在淮北市杜集区，按照“一村一村查、一户一户过、一项一项问”的要求，全区4万多名65岁以上老年人全部建立了以红、黄、绿三色标记的健康卡档案。“这是我们通过‘敲门行动’‘敲’出来的‘防护网’，信息后续会动态更新。”杜集区委组织部相关负责人介绍。

杜集区纵庄村78岁的独居老人马立廷，是健康卡被标识为黄色的重点关注对象。“多亏了健康登记，村里的党员赵存存经常上门来看我。”马立廷说，赵存存走访时发现他发烧，及时上门送药并密切关注他的身体状况，帮助他很快恢复了健康。

安庆市卫健委基层卫生和妇幼健康科科长汪凌介绍：“对重点人群健康状况深入摸排是基础，后续还要保持健康监测和服务不断档，同时我们还尽可能保证基层医疗卫生机构药品储备量至少能满足两周以上需求，远程医疗和转诊24小时畅通。”

记者在安徽多地走访看到，各地还结合实际探索多种精细服务方式，让疫情防控举措更有温度。

在杜集区，一部分核酸采样小屋已改造成发热门诊，流动便民诊疗车、流动接种车等开进了村庄，村民们有发热不适需要就医配药，或有疫苗接种需求的，在家门口就能完成。杜集区还成立了12支专兼结合的“党员帮办代办队”，为村民提供防疫药品送到家、防疫宣传送到家、互帮互助送到家的服务。

在滁州市南谯区施集镇卫健办防疫物资储备室，一份重点人群登记本上详细记录了全镇孤寡、重疾、留守儿童等300多名重点人员的包保服务情况，防疫服务具体到每个人、每辆车，甚至转运车辆停放位置和车牌号都全部登记在册。

安徽全省还组织动员了130多万名志愿者参与到健康教育、感染者居家治疗管理、购药送药等疫情防控服务保障工作中，积极宣传防疫政策以及惠民举措，畅通服务群众“最后一百米”。

一份份“防疫爱心包”，一袋袋免费中药汤剂，一张张“有事请找我”的便民服务卡……这些温暖的举措不仅守护着群众的健康，更让大家对未来充满信心。“有那么多人在关心我们的健康，我们也有信心把新一年的日子过好。”红星村村民曾百颂说。