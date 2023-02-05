防疫药品和医疗设备分配向“三区一岛”倾斜

偏远山区、牧区、林区、海岛受地理因素等影响，新冠疫情防控工作难度较大。对于这些居住在“三区一岛”的百姓而言，如何最大限度减少疫情对他们的影响？

“偏远山区、牧区、林区、海岛这‘三区一岛’是农村地区疫情防控的薄弱环节，也可以说是全国疫情防控中薄弱中的薄弱。”农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智日前在国务院联防联控机制发布会上表示，已加强药品储备，推动各地在防疫药品和医疗设备分配时向“三区一岛”倾斜。

毛德智介绍，农村地区疫情防控工作专班已专门印发了《关于做好三区一岛疫情防控工作的指导意见》，会同卫健委、工信部等部门统筹协调、加强指导，督促各地进一步抓细抓实各项防控工作。文件印发后，各地积极做好贯彻落实。近期，农村地区疫情防控工作专班主要在四个方面开展工作：

一是落实重点人群包保机制。毛德智介绍，在摸清“三区一岛”老幼病残孕这五类重点人群基础信息的前提下，安排包保人员，主要是农村基层的两委干部、村医和网格员等362万人进行包保联系。通过敲门行动、电话联系、建立微信群等方式积极开展“点对点”联系服务，努力做到不漏一户、不落一人。

二是组织开展巡诊服务。毛德智说，根据“三区一岛”地理位置、交通状况等特点和实际需要，推动各地配足乡村两级医疗人员，引导各地进一步下沉医疗力量，协调做好医疗服务巡诊，开展医务人员“上山下海”诊疗服务、送医送药上门，方便群众就医购药。

三是加强药品储备。“推动各地在防疫药品和医疗设备分配时向‘三区一岛’倾斜，比如广东、福建、浙江这些地方都有很好的做法。保障防疫药品储备量达到2周以上，增强应对突发事件的能力。”毛德智指出。

四是做好转运转诊。毛德智表示，已督促指导各地为所属乡镇医疗卫生机构至少配备1台救护车，同时动员安排一些志愿人员和社会车辆提供转运转诊的协助工作，确保重症病患能及时送医就诊。

“目前看，‘三区一岛’疫情防控工作水平得到了很大提高。”毛德智说。

此外，交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，交通运输部已指导各地充分发挥大型骨干寄递物流企业作用，强化偏远山区等区域人力、运力调配，及时补充运力缺口，畅通末端配送“最后一公里”，确保各类重点物资及时送达。（本报记者 陈海波）