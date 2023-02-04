蜜雪冰城：助力云南咖啡产业持续向好向深发展

云南省农业农村厅提供的最新数据显示，截至2022年，云南咖啡种植面积达130万亩，咖啡生豆产量达11万吨。自2014年开始的云南咖啡精品化转型已经初见成效，国际知名品牌纷纷推出“云南”系列。在茶饮赛道上稳步前进的蜜雪冰城也在全国门店内推出了使用云南阿拉比卡咖啡豆的咖啡产品。有上百年种植历史的云南咖啡，已经逐渐从默默无闻到备受追捧，从小配角走向了国际大市场。

蜜雪冰城云南咖啡豆种植基地

作为国内知名茶饮品牌，蜜雪冰城与云南咖啡签订战略合作协议。全国两万多家门店和成熟的自有全供应链体系是蜜雪冰城在咖啡豆上与专业咖啡品牌在云南同步发力的基础。与此同时，蜜雪冰城的咖啡系列产品延续了高质平价理念，单杯咖啡售价仅4-7元。

多年来，蜜雪冰城始终坚持“近者悦，远者来”的企业经营理念，希望能够在顾客、供应商、平台伙伴满意的基础上，吸引更多优秀的合作伙伴。通过携手云南咖啡，蜜雪冰城希望不仅能直接帮助咖农保证收入，更能助力咖农、农场主实现科学和精品化种植，共同推动云南咖啡产业向好向深持续发展。

强强联手，将云南咖啡继续发扬光大

长期以来，尽管品质上乘，但云南咖啡豆大多被用来制作廉价速溶咖啡，甚至出现过咖啡豆的收购价格低于咖农种植成本的情况。2018年-2019年间，云南咖啡豆极低的收豆价格引发了当地咖啡圈的“砍树潮”，大量咖农改种其他经济作物。

当前，这一现象已经有所好转。据云南国际咖啡交易中心常务副总经理刘海峰介绍，已有百年种植历史的云南咖啡，在一系列政策利好下，迎来新一轮发展契机。云南省农业农村厅、云南省财政厅、云南省工业和信息化厅联合印发《关于推动咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》提到，为加快提升咖啡精品率和精深加工率推动咖啡产业高质量发展促进农民持续增收到2024年实现全省咖啡豆精品率达到30%，咖啡精深加工率达到80%，努力建成全球重要的精品咖啡产区。

“如今，云南咖啡的品质有明显提升，国内对云南咖啡的需求也逐年增加，同时更多的品牌愿意选择云南咖啡，云南当地涌现出众多本土品牌。多个咖啡品牌的寻豆师们频频造访云南的咖啡庄园，寻找性价比更高、风味更好的咖啡豆，并在云南当地发力，通过各种方式采购云南咖啡豆。”刘海峰说。

蜜雪冰城云南咖啡种植者支持中心

蜜雪冰城于2020年11月在云南省普洱市孟连县与当地咖农签订了保底收购协议，承诺以不低于保底价格收购咖啡生豆，并在当地成立了云南咖啡种植者支持中心，为咖农们的科学种植、精品化种植提供技术和经验支持，令咖农们大胆放心种植咖啡，助力他们实现精品化种植。保底收购协议给咖农带来了稳定的销量和可观的收入，对于当地咖农和咖啡产业来说，更重要的是，蜜雪冰城云南咖啡种植者支持中心带来的长远效益。蜜雪冰城希望能够通过咖啡种植者支持中心为当地咖农带来咖啡种植、加工、管理等方面的技术支持和多元化的培训，帮助咖农提升知识水平，助力云南咖啡产业向好向深持续发展。

长期主义，构筑云南咖啡“近悦远来”的发展新生态

蜜雪冰城合作伙伴、桥安庄园庄园主金涛以前是一名货车司机，后来和妻子投身咖啡种植行业，现在是一位咖啡庄园主。“刚开始做咖啡的时候，我们还不知道种植咖啡也是有风险的，只觉得做出来就会有人来买。”金涛说。然而，当金涛排了三天队去卖辛苦种植的咖啡豆，却因为没有及时卖出，波动的咖啡豆价格一晚上就每公斤降价两块多，只一晚上时间，金涛的收入就少了将近十万元。

金涛夫妇

“一开始我们是蛮干，不知道担心风险。2020年，蜜雪冰城给了咖农们保底价，让我们能够放心大胆干，因此对云南咖啡更加有信心。”据了解，金涛的咖啡庄园继去年种植了200多亩咖啡新品种后，今年还将投入新生产线、基地以及新品种，不断提升云南咖啡品质。“我们赶上了云南咖啡的好时候，现在要从种植开始管理，保障我们的优质品质，有很多品种的咖啡豆我们都已经种植成功。”

“有了保底收购协议，越来越多的咖农愿意跟着我们一起种植咖啡。他们不仅提高了经济收入，还改善了生活质量。我以前是学护理专业的，现在就想专注做好咖啡事业。我们云南有这么好的咖啡，希望我们年轻一辈的咖啡庄园主在蜜雪冰城的助力下，让更多人品尝到云南咖啡。”蜜雪冰城合作伙伴、信岗茶咖庄园“二代”庄园主赵梅说。

“现在咖农们的种植积极性非常高，依然每年坚持扩种和种子更新换代，并在庄园增加投入，对于咖农而言，不仅是经济收入增加，更多来自精神上的富足和满足。”YSCC云南精品咖啡社群创始人陈单奇介绍，蜜雪冰城和咖啡联社开展了很多培训工作，希望帮助咖农们了解自己种植的咖啡豆的品质、如何品尝咖啡，让他们更有信心和动力，能够更长久地种植咖啡。

同样来自YSCC云南精品咖啡社群的花花是咖啡文化传播者，她表示，未来咖啡联社将主要从事培训、教育和公益等方面的工作，以及马上联合蜜雪冰城一起做“田间工具包”，希望为咖农提供一份心意。

齐心协力，让云南咖啡越来越好

花花表示，“咖啡于我而言，连接人、事物、产区、城市，这是很好的学习和成长机会，同时能对家乡有所帮助。”于是，花花选择回家乡工作，主要负责一些在地的项目、对接咖啡庄园主以及拍摄咖农的日常生活等，希望通过文字、图片和影像吸引越来越多的人关注云南和云南咖啡。

“云南种植咖啡已有100多年的历史。从品质上来讲，云南咖啡毫不逊色。希望未来越来越多的菜单上有我们中国人种植的咖啡。”陈单奇说。

胡康玲和金涛

胡康玲是蜜雪冰城首席咖啡烘焙师，也是CQI Q-Grader国际咖啡品鉴师和SCA国际精品咖啡协会咖啡师、冲煮师认证。在她眼中，云南咖啡能够走到今天太不容易了。“因为我本身也是做咖啡行业的，一次偶然的机会了解到不一样的云南咖啡，不一样的处理法、不同的庄园等。”胡康玲表示，每次来到云南，都可以感受到云南咖啡豆的进步和整体的变化。“这次是我第三个产季来云南了，每到采收季，我们都会提前两个月来，去往较大的庄园，筛选优质的庄园进行合作，并且寻找符合蜜雪冰城标准的咖啡生豆原料。希望通过我们的努力，让更多的消费者可以尝到高质平价的云南咖啡。”

云南咖啡未来可期

“云南咖啡交易中心通过举办普洱国际精品咖啡博览会，并代表中国产区到世界各地参加国际咖啡展会，有效提升了普洱咖啡的品牌价值影响力，为普洱咖啡创立品牌、走向世界打下了坚实的基础。云南咖啡备受国内国际市场关注，这些成绩与咖农、庄园主、咖啡联社以及相关企业密不可分。未来云南咖啡的精品化道路，一是要加强对品种的选育和精细化管养；二要提高精深加工率，加强本土品牌建设；三要促进咖啡产学游的融合发展。通过大家的不懈努力让云南咖啡成为具有国际影响力的品牌。”刘海峰说。

蜜雪冰城希望延续“近者悦，远者来”的经营理念，进一步支持云南咖啡，让高品质云南咖啡赢得世界青睐。