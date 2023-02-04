聚民心 暖人心 筑同心

随着社会的高速发展，互联网已经渗透到人们生活的方方面面，亦成为人们节日生活中不可或缺的一部分。农历新年是中华民族最盛大且隆重的传统节日，承载了人们对团圆幸福的祈盼，寄托着人们辞旧迎新、纳福迎祥的愿望。兔年新春，多家网络平台推出形式多样的网络文艺产品，使互联网不仅是观看各电视频道春节节目的平台，持续放送海量电影、剧集、纪录片、综艺节目、动画片和音频节目等，还匠心打造了多台文艺晚会、音乐会、戏曲、喜剧类专场等内容，营造了团圆喜庆的节日氛围，丰富着人们的节日精神文化生活。

以接地气的“线上春节档”聚民心

在传统媒体时代，与家人在观看电视春晚中辞旧迎新是国人的春节年俗。互联网时代，多台网络文艺晚会亦承载了节庆仪式的精神文化价值，成为人们欢度春节的新民俗。

央视综合频道、央视频等同步直播的《中央广播电视总台2023网络春晚》，湖南卫视、芒果TV双平台春节联欢晚会，河南卫视、优酷共创的《山海奇幻夜》音乐晚会，《年年有你·2023抖音小年夜》《快手一千零一夜·老铁联欢会》等多台网络晚会在小年夜扎堆发力，成为在网络端凝结中华民族节日情感的精神纽带。于大年初三上线，由中国网络视听节目服务协会、中国电视艺术委员会主办，多家网络视听平台合力共创的《奋进·新征程——2023中国网络视听年度盛典》，分为新画卷、新生活、新国风、新青年、新征程五个篇章，将家国情怀和人文精神自然地融入节日庆典之中，成为不少人新的节日文化记忆。

为满足不同圈层受众的内容消费需求，几台“小而美”的网络文艺晚会与受众面广泛的春节大联欢形成差异化传播格局。央视频和国家公共文化云推出的《我的宝藏“村晚”》，走向广袤的新农村，带观众领略农民群众自编自导自演的“村晚”节目。有的平台基于别具一格的社区文化，打造了凸显平台气质的内容。知乎《2023答案奇遇夜》，发挥平台的问答特色，以情景喜剧、脱口秀、说唱等方式营造有价值的讨论场，解码流行热词。而进入第13个年头的哔哩哔哩“拜年纪”，则继续依托二次元社区文化，由UP主集体参与创作，20部融合动漫、游戏、魔术等内容的视频作品集中亮相，成为年轻人一年一度期盼的文化事件。

相比长视频网络平台多类型节目的年度长线策略，短视频平台抓住新春佳节聚人气的契机，通过矩阵式内容策划，为用户奉献长达一个月的文化大餐。在春节前后为期一个月的时间里，抖音以“温暖中国年”为主题的新春直播季为用户准备了演唱会、节日晚会、戏曲、喜剧小品、脱口秀、知识、院团剧目、春节档电影主创访谈等40余场直播；快手以“快手有年味”为主题，上线了包括5大内容街区的云上庙会，邀请大家一起看民俗巡演、听妙趣书场、赏云上乐宴、逛手艺市集、看区域春晚，给用户带来全新的文化体验。短视频网络平台以内容产品的多样形态回馈老用户，拓展新用户，努力让每一位用户都能够在其中找到属于自己的云上春节。这些精心“烹制”的网络文艺内容，以千姿百态的文艺形式传递节日的快乐与温暖，带领网友感受时代的记忆与回响，开启对未来的憧憬与向往。

以与亿万用户的强连接暖人心

共情是一种能力，是一种能够体谅他人处境，从而达到识别和理解他人情感与行为的能力。在人类交往中，人们渴望被理解、被重视、被尊重。在对近年来网络视听作品传播规律的总结中可以发现，竞争激烈的媒介生态格局中，最容易引起转发和互动的内容是能够把握时代脉动、回应现实关切、戳中受众喜怒哀乐情绪点的作品。这就说明：要达到媒介内容的有效甚至破圈传播，文艺创作者需充分考虑用户的情感期待，在与用户的隔空对话中主动将与用户相同或相似的情绪和情感传播出去，引发用户的共情与共鸣。

家文化是年文化的重要组成部分，是流淌在中国人血脉里的基因。每逢佳节的“阖家团圆”牵动着亿万国人内心最柔软的情愫。网络文艺创作者精准捕捉这一群体情绪，策划制作了“回家过年”主题系列短视频。如央视网《过年·回家的路》混剪了多个普通家庭团聚的欢喜时刻，牵引出“家是义无反顾的信仰”的主题。优酷春节贺岁短片《回来》则聚焦一家人的故事，展现身患阿尔茨海默病的父亲盼儿女们回家过年的点滴细节，传递出朴实真挚的血缘亲情。湖南卫视、芒果TV晚会的短片节目中，创作团队突破演播室空间局限，连线千里之外的海外建设者，并记录远在异乡的建设者意外收到家人礼物，期待与阔别已久的家乡亲人早日团聚的动人一幕。还有搜狐视频访谈节目《送一百位女孩回家》推出的春节特辑，真实记录主持人陪伴独自在北京打拼的主人公回到边陲小城与家人团聚，享受久违的团圆饭。这些视频内容从家庭亲情伦理入手，拨动了受众的情感开关，让观者透过作品感受家的温暖，折射出国人独具的文化传统与文化追求。

“全民参与”“全民共创”是互联网平台的鲜明特征。多台网络晚会的节目从小人物的视角折射大时代，定格奋斗者的高光时刻，触发与普通用户的共情。热爱家乡的傈僳族小伙蔡总、励志的农民英语爱好者“栓Q哥”刘涛、视障歌手折耳根乐队等被广大网民熟悉的普通人，作为主角登上多场网络春晚的舞台。湖南卫视、芒果TV晚会中，小柯演唱的《亲爱的，不是你的错》用朴实的歌词和温暖人心的旋律，给心底柔软的人们带来治愈和陪伴。快手联欢会中摇滚歌手张楚与卡车运输司机合作，在演播室外的数辆卡车上带来酣畅淋漓的歌曲《蚂蚁蚂蚁》，致敬每一个默默无闻又在努力生活的人。

富有包容性的网络文化使传统年节文化在新媒体时代得以延伸。网络用户生产的内容是平台的宝贵资产。无论是民间高手的才艺秀，还是东西南北的春节美食秀，网络用户生产的年味儿视频内容记录着五湖四海的人们共庆新春的美好瞬间，重塑我们这个时代的民俗。网络平台通过设置系列话题活动，鼓励人们在视频创作与分享中表达自我，满足普通人“被看见”的心理诉求。普通用户也能够边观看节目，边通过直播间留言、点赞、评论、弹幕等多种形式参与节目互动，或在各大网络平台集福中体味与他人进行情感联结的快乐。通过在网络视频平台上抢红包、放烟花、集节气卡、猜灯谜等多种花样翻新的互动玩法，人们在你来我往的互动中进一步增进了亲情与友情，增强了社区成员间的精神交流和情感依赖。

此外，网络平台还洞悉用户需求，在提供审美价值之外，践行网络文艺的社会服务功能。如有视频平台开启了百余场相亲直播和新春招工会，为用户寻找好姻缘、为工友详细介绍职位情况，回应百姓情感诉求，帮助百姓解决实际难题，在与用户的强连接中实现了网络文艺的社会价值。

以传统文化的创新表达筑同心

文脉绵延，与古为新。对中华优秀传统文化的传承和创新，令传统文化历久弥新，是兔年春节网络文艺的突出亮色。

多台晚会结合先进的视听技术，通过对华夏文明中语言文字、诗词书画、戏曲曲艺、民乐民歌、中国舞等的创新表达，在国风古韵与现代流行的碰撞中讲好中国故事、弘扬中国精神。总台网络春晚中的歌曲《跟着我念字正腔圆》，由康辉、朱广权、撒贝宁、尼格买提组成的“央视boys”用饶舌说唱方式演绎汉字魅力，单条视频播放量超2亿人次。《2023中国网络视听年度盛典》中的国潮街舞《迁想妙得》，将街舞音乐与古琴演奏相结合，将水墨画风融入涂鸦，中外舞者合作的卡点表演震撼全场。河南卫视、优酷携手推出的《山海奇幻夜》以《山海经》为主题，将年俗瑞兽、上古英雄、福佑门神等与现代音乐深度融合，整场晚会的定位就是让传统焕然一新。在晚会类节目外，网络平台通过展现不同地域的节日仪式和各具特色的民族民间文化，让互联网成为优秀传统文化的传播阵地。

中国风不仅存留在古老的传统中，更体现在当下的新时代。总台网络春晚节目《五秒钟》中，知识带货主播董宇辉用魔术和人工智能作画登场，展现能见证无数奇迹改变发生的中国“五秒钟”。湖南卫视、芒果TV春晚以一曲《超越》致敬中国制造和航空人，唱出新时代追梦人和奋斗者不断超越自我的风采。

兔年春节，网络文艺依托互联网丰富的表达形式，展现了跨界融合的艺术魅力，为海内外广大网民献上了精彩纷呈的网络嘉年华。这些聚民心、暖人心、筑同心的网络文艺作品在润物细无声中传承年节习俗，增进中华文化认同，构筑中华民族共同体，陪伴亿万用户度过了一个阖家欢聚、喜庆祥和的中国年。（王韵，系北京师范大学艺术与传媒学院副教授）