“大爷，今天感觉咋样？”“轻松多了，没想到在家门口就给治好了！”92岁高龄的刘四小声音洪亮，与内蒙古准格尔旗十二连城乡中心卫生院查房的院长张聪明说道。

刘四小是十二连城乡巨合滩村村民，2022年年底感染新冠病毒，加之平时患有慢阻肺，老人身体吃不消。老人儿子急忙将其送到了十二连城乡中心卫生院，经过大夫张聪明的对症治疗，老人身体状况逐渐有了好转。“看病不出村，是我们这一代人的福气呀！”刘四小满是感激。

据介绍，十二连城乡中心卫生院已建设成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立乡镇卫生服务中心，覆盖19个行政村11500人，服务半径为50平方公里，承担着辖区群众的基本医疗和基本公共卫生服务。

医疗救治，关键在基层。结合当前医疗救治新形势、新任务，准格尔旗加强基层卫生“网底”功能，抗疫“关口前移”，乡镇、社区卫生院做好守门人。

“我们向前一步，主动服务。提前谋划，备齐4类药品，将制氧机、氧气罐、血氧夹等物资发放至每一个乡镇、社区中心卫生院。多举措做好辖区新冠病毒感染医疗救治工作，保障农村、社区群众生命安全。”准格尔旗卫健委疾病预防控制与妇幼健康（卫生应急）股股长刘勇说。

“你休息会儿吧，我替你顶上。”“刚吃过药，还能扛一扛。”连日来，十二连城乡中心卫生院的5名医生和9名护士连轴转，先后都出现了新冠病毒感染症状，人手短缺，大家没有一个退缩，拧成一股绳奋战在一线。

一早感觉不舒服，张聪明测量体温38.5℃，一口热水送服了一粒退烧药，随即赶到住院部。把所有的住院病人病情询问一番，他额头渗出了汗珠，披了一件棉衣又匆匆赶到了发热门诊。“这个时期我们必须顶上，这是职责。”张聪明迈着坚定的步伐，话语简单。

面对压力，准格尔旗广大白衣战士勇挑重担，用实际行动诠释着医者仁心，力求当好百姓健康守门人。

沙圪堵镇民乐社区84岁的居民伊光患有高血压且瘫痪在床，行动不便，属重点人群。民乐社区卫生服务中心慢性病管理医生鲁彩上门给其免费送上新冠防治健康包，内含消毒液、医用外科口罩、体温计、退热止痛药以及新冠防治中药等，为老人健康保驾护航。“这段时间一定要时时关注老人的身体状况，一旦出现咳嗽发烧症状，要及时就医。”鲁彩嘱咐道。

新形势下，准格尔旗打好主动仗，各乡镇、社区卫生服务中心统筹做好分级分类管理，不断提升发热病人接诊能力，关心关爱重点人群，保障有序就医，扎实做好新阶段新冠病毒感染轻症医疗救治工作，提高医疗服务效率和连续性，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

“我们坚持‘早发现、早识别、早干预、早转诊’，预防和减少新冠病毒感染重症发生。下一步，准格尔旗将继续以患者需求为导向，聚焦医疗救治跟进监督，不断创新服务模式，完善软硬件设施建设，优化就医环境。当好健康守门人，让群众有‘医’靠。”刘勇说。（高平 王潇）