河南周口：用好中医药 抗疫有良方

“这是专家研制的中药汤剂，能提高免疫力，更好抵御病毒。”1月19日，在河南省周口市郸城县巴集乡段寨村，从郑州返乡的大学生段贝贝收到村卫生所送来的特殊“礼品”，惊喜之余倍感温暖。

周口市按照国家“发挥中医药独特优势和作用，做好新冠病毒感染中医药救治工作”要求，组织全市中医药专家制定预防新冠病毒感染系列方剂，并制成汤剂、颗粒剂和香囊，发放给群众。

“这些中药汤剂是县中医专家根据近期疫情发展和诊疗效果精心熬制的，在应对春节返乡人流高峰和保健康、防重症等方面发挥了重要作用。”一同送药的巴集乡卫生院医生李平说。

像段贝贝一样，郸城县外出返乡人员和在家重点人群都收到了这样的“礼品”，全县总计发放60余万袋，群众普遍反映效果良好。

中医药在农村地区疫情防控过程中发挥了独特作用。项城市丁集镇村民刘春梅，“阳康”后双膝关节酸痛，难以行走，家人非常着急。在镇卫生院，医生使用针灸、推拿等中医药治疗后，刘春梅的酸痛等症状逐渐缓解。刘女士感慨：“没想到只花了20多块钱就治好了让人担心的病。”

走进市中医院煎药房，药剂人员在不停地抓药、称重、浸泡、熬制、封装，一锅锅沸腾的汤药升腾起大量的蒸汽，屋内烟雾缭绕、药香四溢。

“从近期统计看，对新冠轻症单用中医药就可以解决问题，提前使用中药能阻止轻症转重，多数有症状患者病情都能得到控制。”正在查看生产情况的市新冠病毒感染中医预防救治技术指导组组长、市中医院副院长史卫东说。

“我们将大力支持各诊疗机构充分发挥中医药优势，深度参与‘保健康、防重症’防控救治工作，全力保障市民群众的身体健康和生命安全。”周口市卫健委主任胡国胜说。