换桌椅、改照明 呵护学生体质健康

近日，江苏省南京市教育部门正在加快推进一项惠民工程，今年将继续投入8000万元，为全市中小学生更换课桌椅。

2020年5月，南京市启动中小学课桌椅标准化改造工程，计划对全市约500所中小学校67万套学生课桌椅进行标准化改造。南京市教育局数据显示，截至2022年底，南京市区两级财政已累计投入1亿元，完成45万套学生课桌椅标准化改造，其中新购30万套、整改出新15万套。

南京市教育技术装备中心办公室主任张峰介绍，课桌椅高度与孩子身高不匹配，易造成坐姿不规范、脊柱侧弯，影响视力，特别是小学阶段的学生，因学校、家长认识有误区，以为桌斗越大越好，造成桌斗到地面空间变小，学生腿放不进去，继而整体抬高桌面高度，导致学生眼睛离桌面低于一尺，对体质健康不利。

为降低学生近视率，保障青少年健康成长，南京市在江苏全省率先启动了课桌椅标准化改造工程。今年，南京市计划再投入8000万元，力争年底前全市中小学课桌椅适配度平均达90%。

北京东路小学相关负责人介绍，学校之前已根据学生身高调整了桌椅，这次主要改造桌斗。按照相关标准，要把1000张课桌的17厘米桌斗换成12厘米桌斗。再通过全校整体调节，让全校学生身高和课桌椅高度的适配度平均达95%以上。

此外，南京市还启动了中小学教室健康照明工程，投入8000余万元，改造全市563所中小学的1.7万间普通教室照明，目前已全面完成。

张峰呼吁，各学校和老师也要从学生健康成长角度出发，改变教室课桌必须整齐划一的管理理念，根据学生身高的变化调整课桌椅高度。