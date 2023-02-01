科技让西红柿更有滋味儿

消费者想吃何种味道的西红柿，种植者就能把它种成什么味道。这一场景发生在山东省德州市天衢新区智慧农业产业园里。春节期间，该园区“西红柿可定制新滋味”的新闻登上热搜。

什么是“可定制新滋味”的西红柿？它是如何生产出来的？

德州财金智慧农业科技有限公司技术工程师付文琦向科技日报记者表示，我们用科技可让西红柿的口感提升得更好，并使产量提高。

在占地33.6公顷、约相当于47个足球场的植物工厂内，付文琦向记者梳理了一颗“可定制口味”西红柿的成长之旅。

“五分甜一分酸，是西红柿口感的最佳糖酸比。”付文琦表示，为实现这种口感，就需要种子与阳光、雨露的配合。

在园区里，技术人员播下一颗种子，在湿度90%左右、积温达到88℃时，幼苗萌发了。每天8小时的“阳光浴”让其铆足劲儿成长——藤蔓每天攀爬2.5厘米，果实孕育而出。

糖分的形成关键在水肥和光照。每天清晨，当太阳升起时，辐照传感器便开始追踪，累积光照达到每平方厘米100焦时，触发灌溉系统，大约三分钟之内便完成了对所有植株浇灌100毫升营养液的目标。

二氧化碳浓度关系着植物的产量。当清风徐来，传感器便感知到了风力和风向，大棚天窗变动角度，内外空气定时定量融合到了一起。

温度变化左右着果实的生长进程。当温度升高、湿度下降时，气象盒子传感器接收信号，控制器发出指令，遮阳布合拢，高压喷雾洒下甘露。

夜幕降临时，水肥机定时定量灌溉，地热风管机启动，用暖流抵御严寒。

此外，无土栽培技术、熊蜂授粉技术、绿色防控技术的运用，使得果实更安全更新鲜。而这种智慧化数字化的种植模式，使得西红柿挂果达到了20多穗，产量也是普通大棚的3到4倍。

那么，上述种植环境是如何实现的？

记者注意到这座植物工厂里近700个各式各样的传感器，1700多个控制器每天都能产生2000多万条数据，自动化接管了绿色工厂。

与西红柿打了近30年交道的山东省农业科学院蔬菜研究所研究员侯丽霞向记者表示：“从口味来看，大体可分为两类，即甜味儿重一些的西红柿或者酸味儿重一些的西红柿。”侯丽霞介绍，西红柿要实现酸甜可口的目标，品种选择和种植环节都很重要。

记者了解到，这两年，侯丽霞和同事们研发的“嘉红100”新品种以150万元技术服务费转让给了企业，并在2021年获得“浙江精品番茄评选”金奖，其酸甜可口在市场上广受欢迎。