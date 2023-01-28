中国为全球抗疫作出重要贡献

疫情发生以来，中国始终坚持人民至上、生命至上，全力守护人民生命健康安全。与此同时，中国积极推动全球抗疫合作，特别是为发展中国家应对疫情提供及时帮助

中国主动优化调整防疫政策，疫情防控进入新阶段。这一调整科学及时，有助于释放中国经济社会活力，增强了国际社会对中国发展的信心。

疫情发生以来，中国始终坚持人民至上、生命至上，全力守护人民生命健康安全。与此同时，中国积极推动全球抗疫合作，特别是为发展中国家应对疫情提供及时帮助。早在2020年3月，中国医疗专家组就抵达巴基斯坦，向巴方介绍中国抗疫经验，也带来大批巴基斯坦紧缺的防疫物资。2021年2月，中国对外援助的第一批新冠疫苗运抵巴基斯坦，巴基斯坦民众对此深怀感激。中国疫苗在巴基斯坦灌装生产，为巴基斯坦普及接种发挥重要作用。中国已向全球120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗，向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资。中国积极推动完善全球公共卫生治理，为国际社会应对疫情挑战、恢复经济社会发展作出重要贡献。

3年来，中国坚持科学精准防控疫情，高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行总体平稳，为促进世界经济复苏、维护全球产业链供应链稳定畅通发挥重要作用。随着疫情防控措施的优化调整和生产生活加快恢复正常，中国将为世界经济复苏提供更大动能。中国企业家组团赴多国洽谈合作，许多国家热情欢迎中国游客。各国商界人士纷纷发声，表达对中国优化防疫政策、继续推进高水平对外开放的支持。

令人遗憾的是，一些西方媒体和政客罔顾科学，无视本国疫情依旧严峻的现实，对中国疫情防控政策进行无端指责，个别国家甚至对来自中国的旅客采取歧视性入境限制。这种做法不符合科学，也不利于全球团结抗疫。许多国家的卫生防疫专家指出，没有必要针对中国旅客采取特别入境限制，任何预防性措施都应基于科学并确保适度、非歧视。

巴基斯坦欢迎更多中国企业家、学者、工程技术人员等到来，同巴基斯坦人民一道建设巴中经济走廊。期待巴中合作不断升级，为两国人民带来更大福祉。期待国际社会携手努力，推动世界经济在后疫情时代实现更大发展。

（作者为巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 03 版）