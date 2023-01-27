黄河山东段本年度再次封河 已拆除18座浮桥

中新社济南1月26日电 (孙婷婷)受强冷空气影响，黄河山东河段出现本年度第二次封河。截至1月26日，黄河山东段共封河9段，长34.2千米。为确保流凌畅通，黄河山东段目前已拆除浮桥18座。

兔年首场寒潮的威力，还在持续影响山东。26日，记者在黄河济南段看到，受近期强冷空气影响，济南段全河道流凌。为确保流凌畅通，济南辖区内友谊浮桥、济北浮桥、东城浮桥已拆解，其他浮桥正常通行。

黄河山东河段本次封河，最上首位于垦利渔洼断面，封冻厚度一般为2厘米至13厘米。东平国那里险工30号坝(右岸大堤桩号336+600)以下河段流凌，流凌长度408千米，较1月25日增加42千米，流凌密度一般为10%～70%，最大冰块面积50平方米，冰厚一般0.5厘米至4厘米。

针对本次封河情况，山东黄河河务局压实防凌责任，细化防凌措施，密切关注天气、水情、凌情变化，通过冰凌监测分析系统等多种手段强化凌情观测与工程巡查，强化对浮桥、涉河项目等监管；严格引水调度管理，维持大河流量平稳。

据了解，黄河山东段2022—2023年度凌汛期首次封河出现在2022年12月20日，封河上首位于清八浮桥处，封河长度1.3千米，首封日期较常年(1971年至2020年均值为1月2日)偏早13天。受持续升温影响，2023年1月11日，黄河山东段最后一段封河段开河，本年度凌汛期第一次封河过程持续23天。