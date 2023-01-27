大医院“沉下去”  网格员忙起来（新春走基层）

1月中旬，记者来到山西省介休市宋古乡卫生院。在2000平方米的康复大厅里走一圈，各种康复器械一应俱全，不同的治疗区划分清晰，两边墙上挂着近30面锦旗。

多功能网架床前，50岁的马国华正在医生指导下做上肢肌力训练。马国华因颅内损伤造成右侧偏瘫，经过近一年康复治疗，正慢慢好转。

宋古乡卫生院的康复科名声在外，不少周边县区的患者都慕名前来，2021年康复科门诊量高达1.5万人次。一个乡镇卫生院为什么能吸引这么多患者？这主要得益于2019年，市人民医院将康复科整建制下沉到了宋古乡卫生院。此后，卫生院安装了新的高压氧舱，用上了远程会诊系统，市里的技术骨干每周来坐诊。

在距离宋古乡卫生院不远的洪善村，新建成的标准化卫生室宽敞明亮，一间慢性病网格小组活动室吸引了记者注意。

“村里高血压加上糖尿病，将近300人。多亏‘介小康’帮忙！”村医段大夫介绍。段大夫口中的“介小康”，说的是慢性病网格管理员。介休市将20个慢性病患者划成一个网格，一名慢性病志愿者做网格管理员，定期向村医报告组员病情变化。介休市医疗集团人民医院院长樊金荣告诉记者，目前，介休构建起村医管网格员、网格员管慢性病的管理体系，有近600名“介小康”。

据了解，2021年，介休市就诊率达到94.5%以上，基层卫生院业务量同比增长30%以上。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 04 版）