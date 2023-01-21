中国抗疫三年为全球经济复苏赢得战略空间

进入新的一年，中国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。调整既是科学防控的必要之举，也是高效统筹疫情防控和经济社会发展、维护最广大人民根本利益的战略之举。

过去三年抗疫的事实证明，中国不仅有效应对了全球多波疫情流行冲击，避免了致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株等大范围流行传播，极大减少了重症和死亡病例，也为全球经济复苏赢得了战略空间。

中国经济自身稳定，为世界经济增加“确定性”

回首2022年，面对百年变局与世纪疫情交织叠加，各种安全挑战层出不穷，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折。稳定与发展，成为民心所向。

作为全球第二大经济体，中国一直是世界经济增长的重要引擎，已经成为推动世界经济增长的主要动力。

据世界银行的世界发展指标数据库测算，2013年至疫情发生后的两年，中国对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团国家贡献率的总和。

尤其过去三年，面对疫情反复，中国经济表现出强大韧性：2020年，中国成为全球率先实现经济正增长的主要经济体；2021年，中国经济总量占世界经济比重达18.5%，稳居世界第二位；2022年，中国经济划出一条“V”型复苏曲线，国内生产总值突破120万亿元。

这是1月11日拍摄的位于天津的一汽—大众华北基地总装车间生产线。新华社记者 赵子硕 摄

中国政府全力以赴、高效统筹，中国经济承压前行、稳中求进，为世界经济增添了积极因素和驱动力。外资的动向显示他们对中国经济的信心。

2022年11月9日，天津自贸试验区机场片区空中客车公司厂房内，空客公司设在亚洲的唯一总装线正式投产A321机型。在空客全球执行副总裁、空客中国CEO徐岗看来，空客的发展韧劲来源于中国市场的吸引力。

2020年，中国全年实际使用外资近1万亿元，同比增长6.2%；2021年，中国吸收外资再创历史新高，近10年来首次实现两位数的增长；2022年，中国实际使用外资金额12326.8亿元，同比增长6.3%。

南开大学经济研究所所长刘刚认为，在全球跨国投资疲软的背景下，2022年中国实际使用外资保持稳定增长，展现出中国经济的韧性和潜力，更体现出中国经济“稳定器”的作用。

全球经济增速放缓，“中国方案”提供更多“可能性”

在经历了三年的艰难动荡后，国际货币基金组织发布的《世界经济展望报告》预计2023年全球经济增速将放缓至2.7%。

和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，推动更加包容、更加普惠、更加有韧性的全球发展——2022年二十国集团领导人巴厘岛峰会上，中国的主张让世界安心。

港口是对外开放的重要通道，也是经济运行的重要“晴雨表”。中国春节临近，俯瞰渤海湾畔的天津港主航道，班轮货船往来穿梭，太平洋国际集装箱码头的集卡与远程操控岸桥密切配合，正在将集装箱安全快速运至船舶上。

三年间，这样的场景在天津港已常态化。仅2022年7月，天津港便开通三条“一带一路”及RCEP新航线。“2022年，码头平均单桥作业效率整体提升了40%以上。我们对2023年的生产非常有信心。”天津港第二集装箱码头有限公司操作部经理冯淼说。

1月1日，一艘货轮靠泊在天津港联盟国际集装箱码头进行装卸作业。新华社记者 赵子硕 摄

《世界一流港口综合评价报告（2022）》显示，2021年中国港口吞吐量达155.45亿吨，集装箱吞吐量达2.83亿标箱，已建和在建自动化码头数量居世界首位。

在全球贸易形势滑坡的背景下，中国外贸成绩依然亮眼。2020年，中国成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体；2021年，中国进口对全球进口增长的贡献率达到了13.4%，有力促进世界经济复苏；2022年，中国货物贸易进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%，中国进出口总值首次突破40万亿元。

中国经济外溢效应备受期待。2022年11月10日，第五届中国国际进口博览会在上海圆满收官。面对世界经济低迷不振的现实，疫情之下的进博会按一年计意向成交额再创新高，累计意向成交735.2亿美元，比上届增长3.9%。

《世界开放报告2022》评价称：“连续五年如期举办进博会，让中国大市场成为世界大机遇，释放了中国全面扩大开放、加强国际合作的积极信号，展现了同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的中国担当。”

中国经济复苏铺平道路，为世界经济带来“信心源”

近期，摩根士丹利、高盛、瑞信、瑞银等知名金融机构纷纷上调2023年中国经济增长预期，认为优化调整防疫政策有助于中国经济更快恢复。香港《南华早报》发文称，中国复苏和疫情防控措施优化将使2023年成为投资者值得铭记的一年。

元旦假期一过，天津市商务局组织的赴新加坡、中国香港招商团组便正式启程。这是新冠疫情发生以来天津市组织的第一个赴境外商务招商团组。中国许多城市的企业家们也都行动起来，走出国门找寻发展机遇。

1月7日，旅客在天津西站检票口排队候车。新华社记者 李然 摄

一个个回暖的消息，传递出中国经济向上向好的积极信号。据文化和旅游部数据中心测算，2023年元旦节假期，实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%；据交通运输部消息，仅1月15日全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4114.1万人次，比2022年同期增长47.2%。

近期，一场场在天津举行的重点项目集中签约，让开年的起跑已有了冲刺的氛围。“我们近期就与14家企业现场签约，涉及新能源、新技术、商贸服务、农产品深加工和健康医疗等领域，计划总投资达40亿元。”天津市宁河区副区长陈良文说。

中国善于在危机中把握机遇，也将利用抗疫三年来积累的“动力”，更好前行。数字经济，便是“动力”之一。

2021年，数字经济已成为推动中国经济增长的主要引擎之一。中国数字经济规模已连续多年稳居世界第二。《中国互联网发展报告2022》指出，截至去年6月，中国累计建成开通5G基站185.4万个，建成全球规模最大的5G网络。

经济学专家普遍认为，2023年中国经济将实现整体性好转，增速达到正常水平是大概率事件。