新冠疫情自暴发以来，给全球公共卫生和经济发展带来巨大冲击。中国始终坚持人民至上、生命至上，因时因势科学防控疫情，最大限度统筹疫情防控和经济社会发展，并向国际社会无私提供疫苗、物资、经验和信息。中国以有效的疫情防控成果、广泛的国际抗疫合作、稳定的经济复苏为世界作出重要贡献，获得外国专家学者积极评价。

科学有效防控疫情

“这里复苏的速度令人难以置信。”2021年4月8日，武汉“解封”一周年之际，不少国际媒体不约而同发出感慨。

当新冠疫情在武汉暴发时，面对未知的高致病性病毒，中国政府把保护人民生命健康摆在首位，果断作出“封城”决定，调集全国医疗力量驰援武汉，火速建立两座专业收治医院和大批方舱医院……经过两个多月努力，武汉实现“解封”，经济社会逐步恢复正常。

武汉是中国科学有效抗疫的一个缩影。

中国强有力的社会公共卫生干预措施，减少了国内的重症和死亡，减轻了全球的防疫压力，为国际社会抗击疫情争取了宝贵时间，也为国际社会提供了借鉴。

埃及爱资哈尔大学医学院前副院长马格迪·达赫尚指出，新冠疫情暴发初期，人们对这种病毒一无所知。中国采取了许多强有力的防控措施，坚持人民至上，在应对疫情方面取得巨大成功。阿尔及利亚公共卫生专家穆罕默德·卡瓦什说，在新冠重症率和死亡率较高的时期，中国的防疫措施有效阻止疫情在这样一个人口密度非常高的国家蔓延，为其他国家树立了榜样。世界卫生组织认为，中国强有力的举措既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。

如今，在奥密克戎变异株与以前毒株相比重症率和死亡率大幅下降的情况下，中国适时优化调整疫情防控措施，将防疫工作重心由“防感染”转向“保健康、防重症”，为新形势下继续推动经济社会平稳发展创造了条件。柬埔寨卫生部国务秘书约桑巴认为，中国对疫情防控措施的优化调整是谨慎和科学的，是基于对病毒性质的认识所采取的策略。

中国根据疫情形势的变化不断总结经验，科学调整和优化防控措施，有效减少国内重症和死亡，同时保持经济社会稳定发展。在一个人口规模巨大的国家取得这样的成就殊为不易。正如联合国秘书长古特雷斯所说，在抗击新冠疫情的全球行动中，中国为全人类作出了贡献。

全力支持全球抗疫

2021年四五月间，名不见经传的巴西小城塞拉纳成为国际舆论关注焦点。在中国疫苗帮助下，这里成为巴西抗疫形势严峻时期疫情最平稳的城市之一。该市市长莱奥·卡皮泰利表示：“中国疫苗是我们得到的最美好的礼物。”

新冠疫情暴发以来，中国同世界守望相助，及时分享抗疫经验，驰援他国抗疫物资，积极开展抗疫国际合作。

中国本着依法、及时、公开、透明的原则，同国际社会分享疫情信息：第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间确定病原体，第一时间向世界分享病毒基因序列，第一时间公布诊疗方案和防控方案……中国为国际社会疫情防控、疫苗和检测试剂研发提供了科学依据。今年1月14日，世卫组织总干事谭德塞在与中方通话时，高度赞赏中国政府新冠疫情应对努力，感谢中方同世卫组织长期进行疫情防控技术交流、分享疫情信息数据。

中国在努力做好自身疫情防控的同时，竭尽所能为国际社会提供帮助。中国向153个国家和15个国际组织提供抗疫物资，与全球180多个国家和地区、10多个国际组织共同举办疫情防控、医疗救治等技术交流活动300余场，向34个国家派出37支抗疫医疗专家组。中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，率先支持疫苗研发知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作，已向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，为弥合全球“免疫鸿沟”注入强大动力。中国积极发挥中医药作用，举办了百余场抗疫专家视频交流和直播活动，向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向部分有需求的国家和地区提供中医药产品。

匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦说，中国向匈牙利交付多批次新冠疫苗，极大促进了匈牙利的大规模免疫接种。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔指出，非洲和其他地区发展中国家受益于中国支援的大量疫苗、药物以及医疗设备和物资。

中国的无私帮助赢得世界广泛赞誉。

当中国医疗专家组抵达时，塞尔维亚总统武契奇在机场深情献吻五星红旗，意大利罗马街头响起《义勇军进行曲》；当中国援助的新冠疫苗运抵时，津巴布韦总统姆南加古瓦亲自在总统府举行交接仪式；对于中国在疫情期间向叙利亚和世界各国提供的慷慨援助，叙利亚外交部近日发表声明致谢……

正如阿根廷罗萨里奥大学中国阿根廷研究小组成员罗米娜·苏达克在谈到中国为发展中国家提供疫苗时所说的，中国以实际行动践行了其一贯秉持的“人类命运共同体”理念。

世界经济“稳定器”与“动力源”

2020年4月22日，总投资100亿美元的埃克森美孚惠州乙烯项目正式动工，成为美国企业在华独资建设的首个重大石化项目。这一年，疫情冲击全球经济，而中国率先控制住疫情，全年吸引外资逆势增长，成为全球最大外资流入国。

2023年1月9日，泰国曼谷机场，中国优化调整防疫措施后首批抵达泰国的269名中国旅客，受到泰国副总理等人士的热烈欢迎。随着中国公民出境旅游有序恢复，世界各国普遍期待中国游客为全球旅游业复苏注入新动能。

从惠州到曼谷的两幅图景，是中国经济有效抵御疫情冲击，持续向世界释放超大规模市场红利、为世界经济复苏注入动力的真实写照。

中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，实现经济平稳运行，世界经济“稳定器”“动力源”的作用愈加凸显。

2020年中国成为全球率先实现经济正增长的主要经济体，2021年经济总量突破114万亿元，2022年突破120万亿元。疫情暴发以来一直身在中国的以色列商会会长悠福说，他看到了“中国经济不断向前发展的韧性和潜力”。阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授豪尔赫·马奇尼指出，疫情期间，中国一直是包括阿根廷在内大部分拉美国家的重要贸易伙伴和投资来源地，这有利于拉美地区经济稳定。

中国持续向全球提供优质产品和服务，为维护全球产业链供应链稳定畅通发挥了重要作用。

2022年中国货物贸易进出口总值增长7.7%，首次突破40万亿元关口，连续6年保持货物贸易第一大国地位。特别是在全球抗疫最吃劲的阶段，中国成为全球抗疫物资主要供应国之一，为世界各国抗击疫情提供了支持。巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯说，疫情期间，全球产业链供应链面临物流中断、能源和原材料匮乏、物价上涨等多重挑战，中国对稳定全球产业链供应链作出重大贡献。

疫情期间一些国家保护主义抬头，但中国始终坚持推进高水平对外开放，以自身新发展为世界提供新机遇。

从进博会、服贸会、广交会、消博会到高质量共建“一带一路”，从加快建设自贸试验区到高质量实施区域全面经济伙伴关系协定，中国始终以开放姿态拥抱世界，以扎实行动推动建设开放型世界经济。日本西格玛资本公司首席经济学家田代秀敏表示，中国作为世界经济主要增长引擎，始终坚持开放和自由贸易，对全球经济增长起到支持作用。

“北京的街道再次出现拥堵，游客争相预订出国度假，企业预计商业活动将回升。”新年伊始，伴随防疫措施优化调整，许多国际媒体捕捉到中国经济向上向好的积极信号。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，2023年中国经济增长有望提速，“这将是对世界经济增长的重大贡献”。