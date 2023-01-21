值守一线的急救人：“再难我们都会全力应答”

“随着新冠重症高峰的平稳度过，这两天急救中心的接警量和出车量终于恢复到日常状态。”19日下午，杭州市急救中心调度科科长鲁美丽看着调度中心的大屏幕长舒一口气。

2022年底，杭州市急救中心的接警量和出车量从12月16日开始逐渐攀升，最高峰时单日接警量达3800多次，出车量1228次，是2021年同期的4倍。

“那段时间大家非常辛苦，不少调度员发着40度高烧，只要还能说得出话，都坚持在接警席，一线出车人员不仅放弃休息持续上班，也同样顶着高烧救治病人。”鲁美丽提到，调度员、急救医生、担架员、救护车驾驶员，每个岗位都面临巨大挑战。

救护车驾驶员张君回忆，最忙的时候一天转送20余个病人，“前一个病人刚送到医院，新任务就来了，基本没有时间回到急救站，常常是半夜才吃上中饭加晚饭。”张君说。

2022年12月底，杭州市疫情防控办和卫健委协调从市属医院及主城区卫健局抽调142名急救医务人员支持急救中心，杭州市公交集团、市长运集团等支援160名驾驶员，杭州银行、杭州地铁、杭州移动和金投集团等单位协调40名调度员，杭州市商旅集团下属的安保公司协调150名担架员，还有部分企业及个人志愿者在调度大厅协助接听咨询电话和回复工作。

增援队伍抵达后，无论白天还是晚上，根据岗位分工第一时间接受技能培训，并严格落实自我防护，然后再分配到各个岗位上由专职工作人员一对一带教，既保证增援人员能迅速进入院前急救的工作状态，也确保院前医疗救治质量。

“当时我带教的是公交车司机，接受能力非常快，而且责任心很强，我们一起出车两三趟就能独当一面了，分担了很多工作压力。”张君说。

杭州市公交集团驾驶员应杭谈起增援120急救的经历仍十分感慨，他说时刻能感受到为挽救生命争分夺秒的紧张感。“有时到一些老旧小区，车辆没法开到单元楼下，我们和担架员、急救医生都是毫不犹豫冲下车，拿着担架、急救设备就往楼上奔。”应杭说。

“调度大厅人员最多时有近20名工作人员同时接处警，通过优化排班、将非急救力量转换为急救车组、增加行政急救班，加上增援力量，值班救护车从原有32个车组增加到最高94个车组，全力确保我市120急救电话24小时拨得通、接得起，有车可派、及时派车。”杭州市急救中心主任张军根介绍。

“对急救人而言，春节是过年，更是过关，针对春节期间容易出现的接警情况，急救中心做好了准备，储备了足够的院前急救力量。无论何时、无论多难，我们都会全力应答。”鲁美丽说。

“好在最艰难的阶段我们挺住了！”张军根说，“从1月16日开始，各岗位的排班逐步恢复到日常状态，在高峰期间前来帮忙的志愿者也陆续撤离。春节临近，在日常急救力量基础上，增加了近50个急救车组，全力保障群众尤其是农村地区百姓的生命通道通畅。”