带药返乡，共同守护温暖团圆

现在，很多人已经如愿以偿地踏上回家的旅程。有媒体在春运采访中发现，不少过去热衷于“轻装上阵”的年轻人今年选择带药返乡，他们在自己的行李箱中装上了健康包、药品、抗原检测试剂，有人甚至拖着将近半人高的制氧机辗转上千公里回乡。

这些药物，有的是年轻人自费购买带给家人的；还有的是由公益组织提供，并希望借助大学生返乡，将药物义务带回给村镇卫生室，让村民们有放心药可用。借由年轻人的迁徙，满载关爱的药品也实现了在广阔版图上的流动。在象征团圆和幸福的时刻，这些特殊的新年礼物真情带给人们持久的感动，传递的人间带给人们满心的希望。

年轻人带药返乡的目的地，一直是疫情防控的薄弱地带。无论是医护力量、药品物资还是健康理念，小城镇和乡村的状况都难言乐观。这也让农村地区在疫情防控新形势下遭受不小的冲击。此前，国务院联防联控机制、中央农村工作领导小组专门印发相关方案，部署加强当前农村地区疫情防控工作。

近日，上海、四川、广州等多地“官宣”新冠病毒感染高峰已经过去，疫情总体态势趋稳。不过，由于存在一定的感染“时差”，农村地区的感染及重症风险或将持续存在，乡镇卫生院和社区卫生服务中心仍是农村疫情防控的重要阵地。如此情况下，四面八方的归乡人“带药返乡”，将健康包“一对一”直接送到最需要的“神经末梢”，将能及时有效地缓解农村地区医疗物资供应短缺。

除了药品，归乡人不妨将健康的生活方式一并带回家，因为这些都是构筑个人乃至社区持久安全堤坝的基础。而要从根本上解决农村医疗物资短缺问题，还有赖于制度上的下沉保障。各级各地政府应始终保持对农村地区防疫的关注，推动医疗物资、技术人员下沉，尤其是一些应急设备和药品，要向乡镇卫生院倾斜，转诊等绿色通道要保持通畅。对于春运期间因返乡人员增多可能带来的感染高峰，也应做好应急预案，做足各项准备。更重要的是，各地当以此次危机应对为契机，着眼长远，切实提升基层卫生院的诊疗能力与水平，为护佑当地群众生命安全与身体健康提供根本保障。