32个督导组赴各地督导做好农村防疫工作

新华社北京1月18日电（记者严赋憬、于文静）农村是当前新冠疫情防控的重点区域。中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局会同有关部门组建农村地区疫情防控工作专班，近期派出32个督导组赴各地督导，推进压实“五级书记”责任，做好农村疫情防控工作。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在18日国新办举行的新闻发布会上介绍了有关情况。

曾衍德表示，将继续强化部门联动，动员各方力量，从四方面做好农村防疫工作：发挥农村基层组织作用，提升精准服务能力；推动医疗资源下沉农村，提升诊疗保障能力；加强农村重点人群防护，提升重症防治能力；强化疫情防控宣传工作，提升日常防护能力。

目前，乡镇卫生院和社区卫生服务中心是农村疫情防控的重要阵地。曾衍德表示，技术人员和医疗物资都要下沉，县城医疗资源要向一些薄弱乡镇和社区倾斜，补充技术力量，增强救治能力；一些应急设备和药品要向乡镇卫生院倾斜，确保有药用、用得上。

“近期，工作专班协调有关部门，动员社会力量，为全国每个村卫生室免费配备2个指氧仪，正在为每个乡镇卫生院免费配备1台制氧机。”他说。

针对农村老幼病弱人员的防护，曾衍德指出，要准确掌握信息，对65岁以上老年人、孕产妇、儿童，特别是缺乏自我健康管理能力的独居老人、残疾人等重点人群进行“一对一”包保联系，对可能出现的重症情况及时识别、及时转诊、及时治疗。

“农村疫情防控宣传工作也很重要，要倡导文明新风，根据区域疫情形势和居民意愿，适当控制集市、庙会、文艺演出等聚集性活动规模、频次，简化婚丧嫁娶等活动。”曾衍德说。