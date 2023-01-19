广东深圳：既帮抗新冠 又助解心病

“终于要过年了，春天就快来了。”来深圳十多年，家住深圳市大鹏新区葵涌街道的小林觉得今年才叫闯“年关”。回想过去大半个月发生的一幕幕场景，她感觉有点虚幻，但一切又都是实实在在。

2022年12月23日，小林和她当快递员的老公先后感觉强烈不适。夫妇俩一起变“阳”，是小林最担心的事情，所幸11岁的女儿和9岁的儿子能帮着干些家务，并照顾6岁的弟弟。

高烧引发的疼痛越来越重，但家里没有储备大人用的退烧药，小林甚至想先把给孩子准备的退烧药喝了，纠结半天还是没舍得。正在为难之时，她在手机上看到新冠防护药物公益互助的小程序。抱着试试看的心态，小林发布了“我需要药”的求助信息。

很快，小林接到了新区党群服务中心工作人员打来的电话，并加了微信好友。“这位姓姚的工作人员很热情，听了我家情况以后很关心，说要给我送退烧药，还一步一步教我如何发送家里的位置。”过去对党群服务中心不太了解的小林，将信将疑地跟小姚聊着。直到身穿红马甲的小姚真的将4颗布洛芬免费送到家门口，她才确信自己碰到了好人。

夫妇俩的新冠症状刚退，丈夫失业的危机又来了。这可怎么办，家里五口人全指着这一根顶梁柱。正当小林忧心忡忡时，小姚发信息询问康复的情况，小林便诉说了心中的苦闷。“我们这里的安心驿站有公益心理咨询服务，不花一分钱，欢迎来试试。”小姚的回复总是那么给力。

逐渐对党群服务中心产生信任感甚至是依赖感的小林又说出了自己的心事，“我今年才33岁，这十年都在家带娃，老公一个人早出晚归支撑这个家太辛苦，现在娃逐渐大了，我想找个工作试试。但最好不影响我白天给娃做三顿饭。”

大鹏新区党群服务中心相关负责人许清林接到这一诉求后，立即在各大网络平台以及新区各部门寻找招聘信息，发现交通运输局正在招聘的夜间交通引导员岗位比较适合，便鼓励小林投了简历，并参加了面试。

腊月二十二，许清林和本报记者到小林家中送来面试已通过的喜讯。简朴的出租房内，满墙孩子的奖状，映衬着小林久违的笑脸，让这个冬天不再寒冷。