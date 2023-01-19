春节临近，年味更浓，城市的大街小巷挂起一排排红色灯笼，乡村的广场上锣鼓喧天、热闹非凡。在网络上，大家同样热烈讨论着一个个关于过年的话题，“家乡的民俗”“过年的仪式感”“你的新春愿望”……网友们分享着对春节的美好期盼，共同迎接这个团圆、欢乐的中国年。

喜迎“中国年”

春节是中国最重要的传统佳节。一个个传统民俗中，蕴含着浓厚的年味。

人民网转载文章报道，文化和旅游部在春节期间举办2023年“文化进万家——视频直播家乡年”活动，发动各地非遗保护机构、非遗传承人和广大网友，用镜头记录春节期间年俗等非遗传承实践相关活动，在网络平台开展视频展播、现场直播和话题讨论，让人民群众“云端”感受欢乐、喜庆、祥和的中国年氛围。

许多网络平台都设置了春节非遗活动专区，集中展播非遗年俗视频，并根据小年、除夕、大年初一、元宵节等时间节点推出“赶大集买年货”“晒团圆年夜饭”“舞动中国龙”“点亮中国灯”等话题讨论、直播等活动。

抖音发起“非遗过年DOU来播”话题并设立“舞动中国龙”专区，设置年俗知识问答、舞龙特效贴纸等多种互动内容；哔哩哔哩上线“祥瑞直播家乡年”视频专题，展示传统年俗表演的魅力；微博发起“非遗过大年”“焕新非遗计划”双话题，开展“网友最喜爱的年俗活动”网络票选及“非遗我参与”技艺展示活动；酷狗上线“春节”“元宵”主题新春歌单，让网友在音乐的陪伴中感受春节的浓浓喜悦……

关于春节的民俗知识，也在网络上广泛传播。

“人民网”发布的文章《这个兔年有啥不一样？年头年尾都有春！》，介绍了农历癸卯兔年的特别之处：由于这一年是闰年，一年中将会出现两个立春节气，即“一年两头春”。文章指出，即将到来的癸卯年为闰年，有个“闰二月”。由于农历闰年一年的天数多于公历一年的天数，就会出现农历闰年一年中有25个节气，即年初一个立春节气，年尾一个立春节气。中国天文学会会员、天津市天文学会理事杨婧表示，“一年两头春”每隔几年便会出现一次，是正常的历法现象，对自然气候和季节没有影响，对人们的生活、生产不会产生特殊影响。

1月14日，“新华社”微信公众号推送文章《今天明天，都是小年》，介绍了中国南方和北方的不同习俗。文章介绍，过小年时，不论南北，共同的习俗是祭灶神和扫房子。在北方，许多地方讲究用麦芽糖制成的“糖瓜”来祭灶。此外，北方还有剪窗花、吃饺子等习俗，南方则有写春联、吃年糕等习俗，这些都是中国人迎接新春的重要仪式。

“新华社”微信公众号还推出文章合集“我们的中国年”，从腊月廿三开始，每日推送新春民俗。“廿三，糖瓜粘”“廿四，扫房子”“廿五，磨豆腐”……一句句谚语背后，寄托着中国人对新春的美好祈愿。

喜迎“团圆年”

春节是一个阖家团圆的节日。对在外奔波了一年的人来说，能在春节假期与家人团聚，是最幸福的事。

“人民日报”微信公众号发布的视频《回家过年》触动了许多网友的心。在火车站，返乡务工人员带着大包小裹，脸上绽放出笑容；在火车车厢里，幼小的孩子好奇地向外张望；在黑夜中，父亲站在村口，翘首期盼回家的孩子；在房门口，爷爷、奶奶紧紧抱住前来探望的孙女……一幕幕动人的画面，记录了人们回家过年时的美好瞬间。

网友“阿春”留言说：“从每个镜头里似乎都能看到自己，已经感到了春节团聚时的开心、温暖和幸福！”网友“好好学习”留言说：“一句‘回家过年’，是中国人最浓厚的情结。希望所有游子，都能在春节与家人团聚。”网友“荣耀”说：“家是最温馨的港湾。回家过年，是给父母最好的礼物。”

“新华社”微信公众号发布的文章《 为什么要回家过年？这是我听过最好的答案》，道出了许多人的心声。文章写道：“在中国人心中，春节有着千斤般的分量。很多人为了工作，与亲人聚少离多，在外拼搏了一整年，最大的愿望就是春节能够回家。我们这一生都是走在回家的路上，而回家过年是我们最大的福气。”“过年的意义，无非就是一家人坐在一起，备上一桌好菜，洗去一年的风尘。”“一句‘我回来了’，就是最好的年。”

为了成全更多人的团圆，还有一些人在春节假期仍然要坚守在岗位上，人们没有忘记为他们送上一份关怀。

“人民日报”微信公众号报道，在浙江省宁波市大榭消防救援大队食堂工作的张秀花，最近每天都主动“加班加点”，因为她想在回老家过年之前，给消防队的小伙子们包好2000个饺子、200个肉包和200个烧麦。

原来，张秀花得知消防员们春节不能回家后，很担心他们在春节期间吃不上早餐、年夜饭时吃不上热腾腾的饺子。于是，她决定早早开始准备，给队员们多包一些饺子留着。“消防员是我们老百姓的‘守夜人’，他们也像我的弟弟一样。新的一年，希望他们都能平平安安、健健康康！”张秀花说。

很多快递员、外卖员也选择在春节期间坚持工作，相关企业则为他们提供了相应补贴。

据华声在线报道，顺丰速运在春节期间设置超2亿元的专项激励包，感谢春节期间在岗坚守、坚持为客户提供服务的广大员工的辛勤付出。外卖平台“饿了么”推出春节值守奖励、定制新春礼盒等举措，令春节期间值守的外卖员最多可增加数千元额外收入。

“春节路上车少、跑单方便，能帮到有需要的人挺好。今年激励措施很多，想多拿一份‘年终奖’回家。”湖南省长沙市望城区外卖员张勇算了一笔账后，主动报名加入“春节留守”岗位。他表示，春节期间额外收入可超过4000元，其中包括最多可达3000元的春节跑单激励，以及能多拿上千元的冬季奖励。

喜迎“欢乐年”

今年的春节，百姓消费热情高涨。亲友相聚、购置年货、外出旅行，丰富多样的选择令人们更加享受这个快乐的假期。

在社交媒体上，“今年年货买点啥”成为近期热点话题，很多网友表示，最想买的年货是“家乡的风味”。

新华网报道，商务部会同有关部门指导的“2023全国网上年货节”已于2022年12月30日启动，各平台企业在“轻松买到特色年味”上下足了功夫。京东打造“年货春运”排行榜，依据区域“地道特产”和当地人“热门采买”甄选出众多好物，动动手指，螺蛳粉、盐水鸭、古法桃酥、秘制腊肉等具区域特色年货便可“一网打尽”。盒马推出上百款自研特色新品，云南铁脚麻鸡菌子汤煲、八宝糯米红膏蟹、招牌佛跳墙等地方美食、好寓意年菜，被搬上消费者的餐桌。盒马北京营运负责人高强介绍，目前北京年菜、年夜饭套餐热销，相比去年同期增幅近2倍，特色年味极受欢迎。

许多人喜欢在节日期间购置鲜花装饰家居。在春节前后上市销售的花卉则被称为“年宵花”。

据央广网报道，日前，盒马发布的数据显示，贵阳、上海、北京、杭州、青岛等城市的鲜花消费需求大幅上涨。不同地区消费者对年宵花有不同的偏好。北京年宵花销量排名前三的是蝴蝶兰、水仙和蟹爪兰；上海人最爱买的是水仙；杭州、西安的消费者最爱郁金香；而在广东地区，最受欢迎的年宵花是蝴蝶兰、年橘和黄金果。

除了线上买年货，能同时满足“逛、吃、购、玩”需求的线下年货节，也广受百姓喜爱。

人民网报道，1月13日至17日，天津市供销合作总社举办供销大集年货节，让广大群众乐享“一站式”购物体验。本次活动现场红红火火、年味十足，不仅有粮油果蔬、特色农副产品、糖果干果等千余种商品供市民挑选，还设立了民俗非遗文化展示区，邀请天津市龙嘴大铜壶、画糖人、捏面人、吹糖人等文化传承人现场展示津味文化，并推出花灯、春联、窗花、剪纸、年画等民俗文化品展卖。

今年春节假期旅游消费同样升温势头明显。

据中国网报道，三亚和西双版纳是目前最热门的出游目的地城市。1月7日春运首日，西双版纳机场航班量达到65班，同比增长550%。

为促进文旅消费，各地推出多种积极举措。

据央视网报道，春节临近，广西壮族自治区南宁市各景点景区的游客数量出现明显增加。南宁市部分景区开启了夜场游览等特色活动吸引游客。为促进旅游行业回暖，推动消费活力提升，南宁市举办大型文化旅游体育活动、文化旅游进商圈文艺演出，并发放文旅消费券以及门票优惠。

四川新闻网报道，春节期间，四川省各地将发放文化和旅游专项消费券，推出景区门票减免、酒店民宿优惠等系列文化旅游惠民举措，全方位促进文旅消费。成都、自贡、宜宾、泸州、德阳等市（州）发放文旅消费券1000万元以上；阿坝、甘孜、凉山和攀枝花的国有4A级及以上旅游景区实行“门票买一送一”、国有4A级以下游景区门票全免的优惠政策；绵阳开展“一元游绵阳”活动……据悉，四川省共有144家国家4A级及以上旅游景区实施景区门票减免等优惠政策，让“冬游四川”热度不减。