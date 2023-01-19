春节返乡  这样防护（服务窗·科学防疫）

随着春节临近，春运拉开大幕，出行、返乡途中要做好哪些防护措施？“阳康”后多久返乡比较好？返乡会感染不同毒株吗？记者采访了北京大学第三医院呼吸与危重症医学科主任孙永昌。

有人感染后担心把病毒传染给家人，“阳康”后多久返乡较好？孙永昌认为，要根据症状的恢复情况来判断。至少要不发烧，体力恢复到没有感觉明显不适，在没有症状的情况下就可以返乡了。

孙永昌表示，回家以后，如果发现家人正处于新冠感染期，有发烧、呼吸道症状或者全身症状，一定要保障家人休息充足，尽量不要过多打扰。要注意观察家人呼吸道、发烧等症状，如果症状逐渐缓解，表明正在慢慢康复。如果症状加重，比如持续发烧不退，要及时就医。

“阳康”后返乡，会感染不同的毒株吗？孙永昌认为，如果已经感染过，“阳康”后返乡，近期内不会感染新的毒株。从目前来看，我国奥密克戎流行的毒株大致是相同的，不会在短期内重复感染或者再次感染相同的一个毒株。

返乡途中做好哪些防护措施？孙永昌建议，在返乡途中要戴好口罩，最好是N95口罩，勤洗手，特别是“阳康”不久的人群，如果还有咳嗽、咳痰等症状，需要特别注意，戴好口罩并尽量保持一定的社交距离。另外，旅途中要注意休息，不要过度劳累，防止疲劳驾驶。

春节期间，家人朋友团聚，可能会有很多聚餐等场合，如何做到规律作息、健康饮食？孙永昌建议，尽量早睡早起，不要熬夜，更不要通宵玩乐。聚餐时不要暴饮暴食，尽量少饮酒，过量饮酒会导致人体的抵抗力下降，容易发生感染。尽量避免人员聚集，如果到了人特别多的地方，建议保持良好的卫生习惯和个人防护，戴口罩、勤洗手、保持社交距离。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 07 版）