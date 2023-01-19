完善体育设施  推进全民健身（体坛观澜）

期待更高水平的全民健身公共服务体系，覆盖全民、服务全民、造福全民，让运动健身和体育休闲塑造健康生活新风尚

城市发展日新月异，不知不觉间，群众身边的健身步道越来越多。时常看到在公园中、小区里、马路边，人们在健身步道上或慢跑或快走或漫步，各得其乐。

由于简单方便、老少皆宜，近年来，健步走成为广受欢迎的运动方式。国家国民体质监测中心数据显示，在19—59岁人群的主要运动项目中，健步走是参与度最高的运动之一，占比达22.7%；在老年人群体中，这一比例更是高达41.6%。

为满足群众健身需求，各地积极推进健身步道建设，不断完善全民健身公共服务体系。有的因地制宜，把城市的边角地块改造成蜿蜒曲折的健身步道；有的打通服务群众健身的“最后一公里”，将健身步道建到群众身边……美观、便捷的健身设施，为健康筑基，为生活添彩。

不仅覆盖广，还屡有创新之举。从数字智能建设到生态景观赋能，健身步道规划和建设越来越“高大上”。江苏南京奥体中心智慧健身步道具备人脸识别注册、即时心率提醒等功能，将科技融入运动健身；北京通州打造园林健身步道系统，促进区域内健身步道、沿河步道、城市绿道互联互通，推动健身设施共建共享；浙江省宁波市奉化区在健身步道桩上设有二维码，接入步道的位置、天气、线路、救援、周边农家乐等服务信息。这些新探索，让人眼前一亮。

体育强国的基础在于群众体育。完善健身步道建设，一方面降低了群众体育的参与门槛，一方面提升了用户体验，在运动的普及性与高品质之间找到了平衡点。这些经验，在推广其他运动项目时值得借鉴。

从影响深远的国家战略到惠及万家的生活风尚，全民健身已融入大众生活。网络健全、设施完善、群众参与度高的全民健身公共服务体系正在变成现实，全民健身场地设施供给不断加大，城乡基本建成“15分钟健身圈”。期待更高水平的全民健身公共服务体系，覆盖全民、服务全民、造福全民，让运动健身和体育休闲塑造健康生活新风尚。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 14 版）