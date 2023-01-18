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保障供应 国家药监局批准10个医用氧产品上市

2023年01月18日08:38 来源：人民网

人民网北京1月18日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，为进一步支持新冠病毒感染患者的临床救治工作，保障医用氧供应，1月17日，国家药监局通过快速审评通道，批准10个医用氧产品上市。

图表来源：国家药监局官网截图

(责编：孙红丽、高雷)


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