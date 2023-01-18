以中医药助力健康中国建设

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。党的二十大报告提出：“促进中医药传承创新发展。” 把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，对于加快推进健康中国建设，具有重要意义。

如今，人民群众多层次多样化健康需求持续快速增长，健康越来越成为群众关心的重大民生福祉问题。大家不但要求看得上病、看得好病，更希望不得病、少得病。更好满足人民群众的健康需求，中医治未病的独特优势和重要作用不可或缺。此前印发的《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》明确提出“在健康中国行动中进一步发挥中医药作用”，并作出具体部署。充分发挥中医药优势，将中医治未病理念融入健康促进全过程、重大疾病防治全过程、疾病诊疗全过程，必能更好地全方位全周期保障人民健康。

中医药学认为，人体本身是一个有机的整体；其思维方式不是简单的非此即彼，而是注重整体关联。在疾病治疗过程中，中医往往着眼于病因和病机，一方面扶持正气，提高自身免疫力，另一方面祛除邪气，将体内疫毒排除出去，实现“正气存内，邪不可干”。比如，在抗击新冠疫情中得到普遍使用且疗效显著的清肺排毒汤，既祛寒闭又利小便祛湿，既防疫邪入里，又调肝和胃，顾护消化功能。这其中，正蕴含着中医治疗学调和阴阳的理念。健全中医药服务体系，充分发挥中医药在健康服务中的作用，既是推动中医药高质量发展的内在要求，也是保障人民健康的题中应有之义。

建设健康中国，要关注治已病，更要关注治未病。努力使群众不生病、少生病，必须把预防为主摆在更加突出位置，积极推动从以治病为中心向以人民健康为中心转变。治未病是中医药优势和特色的重要体现。中医药提倡“预防为先”，融预防保健、疾病治疗和康复为一体。大力发展中医医疗服务，加大中医医疗服务体系建设，既有助于让广大群众就近享受预防、保健、康复等中医药服务，也能更好引导人们养成健康文明的生活方式，做好自身健康的第一责任人，推进健康中国建设人人参与、人人尽责、人人共享。

习近平总书记指出：“要做好守正创新、传承发展工作，积极推进中医药科研和创新，注重用现代科学解读中医药学原理，推动传统中医药和现代科学相结合、相促进，推动中西医药相互补充、协调发展，为人民群众提供更加优质的健康服务。”抗疫实践，让我们更加深刻认识到了中医药的独特优势。坚持以人民健康为中心，坚持中西医结合、中西药并用，建立符合中医药特点的服务体系、服务模式、管理模式、人才培养模式，我们必能使传统中医药发扬光大，为健康中国提供坚实支撑。

《 人民日报 》（ 2023年01月18日 05 版）