蜜雪冰城：积累出海经验 拓展海外发展“新地图”

临近春节，许多人开始谋划自己的旅行计划。恢复出境游以来，走出国门的中国游客越来越多。据相关机构数据，春节假期，东南亚各国成为国内旅客的目的地之一，其中，赴泰酒店的预订量同比增长近12倍。

当地旅游业翘首以盼中国游客，来自国内的茶饮品牌蜜雪冰城也在泰国拉出了横幅“欢迎国内家人们来旅游”，相关视频也在抖音引起热议。目前，蜜雪冰城泰国曼谷博仁大学店、蓝康恒大学店、商会大学店、Lotus’s Bangkapi店等四家门店均已正式营业，受到当地消费者的热烈欢迎。

蜜雪冰城泰国相关负责人表示，走出国门的蜜雪冰城仍然保持着和国内同样的高质平价，我们期待着在曼谷和国内的家人们见面，为大家带来熟悉的、和家门口蜜雪冰城一样的甜蜜味道。

在出境游热门目的地印尼巴厘岛，游客们一下飞机就会看到机场VIP休息室旁边的蜜雪冰城门店。网友“普嘎嘎”在小红书上写道：“喝一口奶茶秒回国，巴厘岛的几个主城区都有蜜雪冰城，路过每一家都是排着长队，味道和国内喝到的一模一样。”

据蜜雪冰城招股书公开显示，截至 2022 年 3 月末，蜜雪冰城在境外的印尼、越南已分别开设了 317 家、249 家门店。随后，蜜雪冰城海外拓展版图接连扩展到了泰国、新加坡、日本、韩国。此前，蜜雪冰城日本首店一官方账号“MIXUE.Japan”在小红书发布的“深夜预告，”在门店开业前就已经在社交媒体上引发热议。韩国蜜雪冰城门店同样刚开业就吸引了大量消费者排队，并在留学生中引发了探店打卡潮。

作为新茶饮出海的代表，蜜雪冰城海外发展“新地图”的拓展除了能给自身带来更广大的市场之外，更多的是能够给中国连锁品牌出海积累经验，以及探索传统中国茶饮文化在新消费时代如何更好地与年轻消费者的消费需求结合，同时助力中国文化以创造性转化、创新性发展、现代化表达的形式走向世界。