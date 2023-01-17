浙江杭州：“移动微医院”送医到家

“你们来了我就安心啦！”看到医护人员上门并送来药物，感染新冠病毒卧病在床的村民陈洪妹脸上顿时有了一丝笑容。

岁寒隆冬至，服务暖人心。一辆标着“巡回诊疗车”字样的大巴车，日前开进了浙江省杭州市临安区锦城街道横街村。车内分隔成3间检查室，配备了B超、心电图机、X光机等。随车入村的，还有来自区医院的专科医生、乡镇卫生院的全科医生和村卫生室的乡村医生。他们穿着蓝色制服，拎着红色看诊包，组成“1+1+1”团队进村服务，为村民看诊。

陈洪妹家距离最近的区级医院有近一小时车程。“阳”了之后，常年需要借助轮椅行动的她很担忧：出门看病可是个大麻烦。乡村医生应迎春来到陈洪妹床前，给她量了血压、测了血氧饱和度，告诉她不必担心：“现在指标都正常，情况还不错，如果有需要拍片子、做化验，我们也会把诊疗车开过来。你就不用出门，在家等着就行。”

这辆大巴车和医生，均属于临安“天目医享”团队。从去年5月开始，临安区打造“山区乡村医疗优质共享”项目，像这样的大巴车，临安有5辆，它们和其余20辆家庭医生签约服务车一起，每个月由“天目医享”服务团队开进大山。

当大巴车开进村里，这个原本只有一间小小卫生室的村庄，就有了一家“流动的微型医院”。在这之前，昌化镇孙家村的吴奶奶通过开到家门口的巡回诊疗车，仅用不到半小时，就做完了心电图等检查，及时发现了健康隐患。经家庭医生转诊治疗后，吴奶奶的病情已明显好转。

在山区面积占90%的临安区，山区老人有5.8万。“以往在卫生室初步就诊的村民，现在可通过诊疗车做进一步检查，我们的家庭医生和来自区级医院的专科医生可以进行现场诊断、治疗、配药，并现场医保结算，大部分村民不用再进城看病。”临安区第一人民医院医共体党委委员、副院长马晓春说。（本报记者 陆健 本报通讯员 叶怡霖）