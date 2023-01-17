多措并举打造便民生活圈

趁着天气晴朗，逛一逛家门口的公园；约上三两朋友，在社区球场挥洒汗水；邻里街坊遇上困难，志愿服务队主动排忧解难……近年来，浙江省杭州市临平区把打造便民生活圈作为助推共同富裕示范区建设的“必答题”，实实在在丰富产品供给、提升服务效能，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

健全公共文化服务体系

“以前都不知道，离家几百米就有文体中心。”家住临平区西大街的高秀兰阿姨，最近在手机里安装了“临享·文化保障卡”应用。随着操作越发熟练，她发现了新功能，对照着应用里的文旅地图，把家附近的科技馆、陶艺展览馆、运动休闲公园都转了一遍。

2022年，临平区创新推出的“临享·文化保障卡”手机应用受到广大市民关注。文化保障卡以用户位置为圆心，推荐一公里内的公共文化场所，还能为用户提供场馆预约、购书打折等多元服务。

“以前想去打球、看展，不知道地方在哪。现在手机上显示得很清楚，操作起来也方便。”高秀兰打开手机，在兑换区轻轻点击，用积分换得一张藕花洲剧院的门票。据统计，“临享·文化保障卡”自去年8月上线公测以来，已注册用户达29.7万人，用户打卡场馆、活动13万次。

据悉，临平区目前已鼓励引导58家文旅体企业入驻平台，并在积分商城上架了284款、13500余件文旅体产品。“我们将持续优化‘临享·文化保障卡’应用功能，着力打造有临平特色、可供复制推广的公共文化服务基层创新品牌。”临平区文广旅体局局长徐静说。

守护青少年健康成长

“回去之后，听爸爸妈妈的话，努力学习好不好？”临平区东湖社区卫生服务中心儿童青少年心理联合门诊室里，六年级学生小凌点了点头。此前，他对学习失去了兴趣，还迷恋上了网络游戏。东湖社区卫生服务中心医生与学校心理老师接到家长求助，介入了对小凌的帮助。

每周一次心理咨询、每月心理医生复评、心理老师和父母联动……经过一段时间的共同努力，小凌重燃学习兴趣，回到了校园。

这是《临平区阳光青少年美好成长行动实施方案》落地实施的一个缩影。依托数字化改革，临平区推出“阳光青少年成长守护”应用，为全区近15万青少年提供集政府、社会、家庭、学校、企业合力构建的全方位守护体系。临平区还将渗透式心理教育和常态化体育锻炼相结合，共同守护青少年身心健康。在学校心理老师的鼓励引导下，小凌爱上了打篮球，因此还结识了一群好朋友。“参与了文体活动，感觉孩子的精神头完全不一样了。”小凌爸爸说。

作为青少年成长行动的重要一环，临平区计划在2024年前新增改扩建嵌入式体育场地200个，建立健全“临享·文化保障卡”积分兑换、嵌入式校外体育服务站点等体系，赋能阳光青少年培育。临平区委宣传部副部长姜伟表示，下一步，还将针对不同年龄段人群，推出个性化定制服务方案。

推动志愿服务成为社会风尚

红马甲、老花镜、折叠椅、手摇补鞋车，这是胡阿虎师傅所有的家伙什。每周四上午，他都会来到临平区乔司街道党群服务中心，为附近居民免费修补鞋子，一干便是20多年。

2012年，街道党工委主动联系胡阿虎，帮他牵头成立了“胡阿虎党员服务站”，从体制机制到资金资源再到人员队伍，给予了全方位支持。

如今，胡阿虎组建了志愿服务团队，不少人有空就会来到服务站里搭把手，志愿服务的种子在周边居民心中发芽生长。服务站从当初单一的补鞋服务扩展到补衣服、修家电、磨刀、理发等12个项目，服务范围也从乔司街道扩展到了星桥街道、塘栖镇乃至杭州城区其他地方。

据介绍，临平区目前累计有注册志愿者20余万人，建设各类志愿服务站点1000余个，开展志愿服务活动10万余场，每个服务点开展志愿服务活动达100场以上。

“前不久，我们带领社区志愿者开展了入户宣传垃圾分类活动。”星桥街道汤家社区新时代文明实践站负责人徐影婷说，许多周边群众也参与了进来，大家合力改善了小区居住环境。

为了扩大志愿者队伍，临平区制订了志愿服务人才培养计划，通过举办志愿服务大赛、建立志愿者积分制、开展“美德行为—道德积分—实物（服务）兑换”等激励手段，每年培训志愿服务人才5000余人，拓展服务覆盖面，满足群众的不同需求。

不断完善的便民生活圈里，广大市民朋友的文化生活越发丰富，青少年群体健康成长的环境逐渐改善，志愿服务的良好社会风尚正在形成。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 07 版）